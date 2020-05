Veelbelovend: ontdek hier de eerste beelden van ‘Undercover 2' TDS

19 mei 2020

11u31

Bron: VRT 4 TV Eén lanceerde dinsdag de allereerste beelden van het tweede seizoen ‘Undercover’. Tv-kijkend Vlaanderen mag beginnen aftellen naar de eerste zondag van september, want dan gaat het veelbelovende tweede seizoen van start. Het actieterrein van Bob (Tom Waes) verlegt zich dit seizoen van een camping naar een country- en western-manege waar ze zich cowboys in het wilde Westen wanen. Zijn doelwit: broers en wapenhandelaars Berger (vertolkt door Sebastien Dewaele en Wim Willaert).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een klein jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen werkt Kim (Anna Drijver) bij Human Rights, een organisatie die zich inzet voor vrede en mensenrechten. Omdat haar onderzoek naar illegale wapenhandel in Syrië niet opschiet, vraagt ze tegen de regels in de hulp van haar ex-collega Bob (Tom Waes). Zo komt Bob in contact met de spil van de Belgische illegale wapenhandel: de broers Laurent en JP Berger.

Op het eerste gezicht zijn dat vriendelijke kerels die de El Dorado Ranch runnen, een country- en western-manege in het Belgische achterland. Maar achter de schermen zijn de broers meedogenloze wapenhandelaars met bloed aan hun handen. Bob gaat undercover en begeeft zich zo opnieuw in het hol van de leeuw. Hij probeert in de gratie te komen van de broers. Ondertussen zint Ferry Bouman vanuit de gevangenis op wraak. Hij wil Bob en Kim terugpakken en zet zijn zoektocht naar hun ware identiteit verder. En ook Polly, de tienerdochter van Bob, laat haar vader niet met rust. Zij wil eindelijk weten wie haar vader echt is en begint haar eigen onderzoek. Maar misschien brengt ze zo wel zijn missie in gevaar...

“Het draaien van ‘Undercover 2' was een feest. Al vanaf de eerste lezing was het duidelijk dat de scenario’s en de cliffhangers nog straffer zijn dan vorig seizoen”, zegt Tom Waes. “Bob Lemmens komt deze keer langs alle kanten onder druk te staan, heerlijk om een man met zoveel verschillende maskers te spelen. De fans van Undercover, zowel in België als Nederland en de rest van de wereld, zullen tien afleveringen lang op het puntje van hun stoel zitten.”

LEES OOK:

Keuzestress door overaanbod op streamingdiensten? Dit zijn onze 10 favoriete bekroonde series

Tom Waes is klaar voor ‘Reizen Waes’ in Vlaanderen: “We gaan dingen tonen die we nog nooit gezien hebben”