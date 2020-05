Veel tranen, gelach en - uiteraard - muziek: het beste uit dit seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ SDE

18 mei 2020

21u52

Bron: VTM 6 TV Het zit er weer op. Vanavond werd de laatste aflevering van ‘ Het zit er weer op. Vanavond werd de laatste aflevering van ‘ Liefde voor Muziek ’ uitgezonden op VTM. We zetten de beste optredens en leukste momenten uit dit seizoen nog eens een op een rijtje.



Momenteel het meest succesvolle nummer uit ‘Liefde voor Muziek’ in de Ultratop: ‘Kom Wat Dichterbij’, een cover van een nummer van Gene Thomas. Voor Regi, die de hulp inriep van Jake Reese en Olivia Trappeniers, was het de eerste keer dat hij zich aan een Nederlandstalig nummer waagde - met duidelijk succes. En de producent zelf is duidelijk ook erg blij met dit nummer, want z'n concert in het Sportpaleis in mei 2021 heeft dezelfde naam gekregen.



In de eerste aflevering van dit seizoen kregen The Starlings - Tom Dice en Kato Callebaut - Karen Damen meteen aan het huilen met hun versie van ‘Liefdeskapitein’. “Ik weet niet wat ik moet zeggen”, liet Karen achteraf optekenen. “Ik had niet verwacht dat een K3-nummer mij zo hard zou raken.”



Gene Thomas waagde zich aan misschien wel hét bekendste nummer uit de carrière van Tom Dice: ‘Me and My Guitar’. Met dit nummer vertegenwoordigde Tom België op het Eurovisiesongfestival van 2010 en eindigde hij op de zesde plaats. Gene koos voor een Nederlandstalige versie - ‘Mij en M’n Gitaar’ - mét universele boodschap. En daar was Tom erg blij mee.



Voor André Hazes was de keuze uit het repertoire van Mama’s Jasje eenvoudig: ‘Doe Het Licht Maar Uit’ vindt hij een van de mooiste nummers die hij ooit heeft gehoord. “Peter doet me heel erg denken aan mijn eigen vader”, zei hij in de aflevering. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat de traantjes rijkelijk vloeiden.



Peter Van Laet koos voor ‘Zeg Het Vandaag’ van André Hazes en ook dat zorgde voor een emotioneel moment. “Ik heb vrienden verloren van m’n leeftijd en ik heb hen niet alles kunnen zeggen. En daar gaat dit nummer over”, vertelde Van Laet.



Welke job zouden onze artiesten beoefenen als ze geen muzikant geworden waren? Voor André Hazes zou de keuze alvast moeilijk zijn: “Ik heb op zeven scholen gezeten", geeft hij toe. “Ik ben niet dom of zo, dus ik zou me wel redden. Alleen: ik zou zelf niet weten wat ik wil gaan doen." Dat blijkt ook voor de andere muzikanten geen eenvoudige vraag te zijn, al zijn er wel enkele originele opties. Van ‘DT-fouten-uitlegster’ tot wijnsommelier, tijd voor een overzicht!



Tijdens de show was er ook tijd voor belangrijke vragen. Zo was Regi erg benieuwd of Sean en André wel eens ‘poepiedegroupie’ gedaan hadden.



Wanneer de groep ging paardrijden, toonde Karen Damen hoe goed haar Engels is. “My horse is kokhalsing”, riep ze bijvoorbeeld uit.



Het afscheidsfeestje van ‘Liefde voor Muziek' was behoorlijk plezant. Zo plezant, dat André Hazes nadien een black-out heeft en Peter Vanlaet met een pizza in het oog van Gene Thomas sloeg.

Bekijk alle afleveringen van ‘Liefde voor Muziek’ opnieuw op VTM Go.