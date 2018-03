Veel stouter dan de Vlaamse versie: alweer buitenechtelijke affaire in Australische 'Blind Getrouwd' MVO

21 maart 2018

De Australische 'Blind Getrouwd' valt niet te vergelijken met onze Vlaamse versie. Niet alleen mogen de koppels elkaar ontmoeten tijdens etentjes, maar net door het feit dat ze elkaar kennen ontstaat er steeds opnieuw overspel.

In de voorlaatste aflevering van het programma doen de deelnemers hun keuze uit de doeken: Troy en Carly laten hun partners zitten om bij elkaar te zijn. Hoewel dat te verwachten viel voor wie het programma bekeek, was het voor iedereen een verrassing dat Tracey en Sean net hetzelfde deden.

Tracey werd aan het begin van het programma al bedrogen door hij echtgenoot Dean, die de liefde zocht bij deelneemster Davina - die daarvoor ook haar man in de kou liet staan. Dean keerde uiteindelijk terug naar Tracey, maar die besloot hem te dumpen.

Sean gaf dan weer de bons aan zijn vrouw Blair om een relatie met Tracey te beginnen, iets dat kijkers met open mond naar het scherm deed staren.

Ondertussen wordt er volop gespeculeerd over wat er nu met Ryan, de man die bedrogen werd door Davina, is gebeurd. Hij werd samen met Ashley gespot in een winkelcentrum, en laat dat nu net de vrouw zijn die werd bedrogen door Troy. Is ook hier een relatie in de maak? Alles lijkt mogelijk.

Niet goed voor de geloofwaardigheid van het koppelsysteem, maar wel heel bevorderend voor de kijkcijfers. Kijkers van Channel 9 smullen namelijk van al dat drama. En wij maar denken dat Mike en Marjolein het worst case scenario waren...