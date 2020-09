Veel sport en Nicolas Cage: dit kan je vanavond op tv bekijken Mark Coenegracht

05 september 2020

07u10 0 TV Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw tv-seizoen. Net zoals de voorbije dagen kan u dankzij HLN ook vandaag vooraf kiezen van welke tv-programma’s u wil genieten. Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en van alle toptitels die terugkeren, met tekst en uitleg en exclusieve videofragmenten zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

De eerste week van het najaarsoffensief wordt a-typisch afgesloten met een interland van de Rode Duivels op VTM. Dat is goed nieuws voor de zender, die sowieso een straffe zaterdag mag verhopen. Op zondag is het hard tegen onzacht met de ‘Code van Coppens’ op VTM’ tegen het duo ‘Chateau Planckaert’-‘Undercover’.

1. Vandaag Is Rood

Dit najaar pakt VTM dus opnieuw uit met duivels goed voetbal. De Rode Duivels maken zich op voor hun eerste groepswedstrijd in de UEFA Nations League sinds november vorig jaar. Eden Hazard en co. Gaan vanavond, zaterdag, voor de overwinning tegen Denemarken. En er is extra nieuws: Stef Wauters neemt voortaan plaats in een gloednieuwe studio voor ‘Vandaag Is Rood’, in het ook al nieuwe DPG Mediagebouw in Antwerpen op het Mediaplein, om samen met de hele familie voor de tv te supporteren voor de nationale trots. Hij krijgt daarbij in de studio het gezelschap van analisten als Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde.

Nations League: Denemarken-België, op VTM, om 20.20 uur.



2. Vive Le Vélo

Voetbal op VTM, wielrennen op Eén. Weekend of nieuw, Karl Vannieuwkerke en zijn team blijven de Ronde van Frankrijk volgen in ‘Vive le Vélo’. Opmerkelijk is dat Karl met zijn programma de taalgrens oversteekt en van bij de Waalse vrienden zijn show zal presenteren.

Vive le Vélo, Eén, om 21.15 uur.



3. Nicolas Cage



Voor de niet-sportliefhebbers staan er zaterdagavond gelukkig ook een paar films op het programma, en het is Nicolas Cage die daarbij op de voorgrond treedt. Bij VTM 2 kan je de intussen 56-jarige acteur zijn liefde voor Eleanor (een auto) en Angelina Jolie (geen auto) zien verklaren in ‘Gone In 60 Seconds’. Een blockbuster die intussen al 20 jaar oud is, maar de tand des tijds vrij heelhuids doorstaat - het kapsel van La Jolie buiten beschouwing gelaten. Een van de betere inspanningen van Cage, die erom bekend staat zijn fortuin kwistig te verspelen aan gadgets als dino-eieren en daardoor ook een pak minder kieskeurig is geworden in zijn filmkeuzes. Het resultaat: pijnlijke fratsen als ‘Ghost Rider’. ‘Knowing’, vanavond te zien op VTM4, komt ook uit die ‘gebrek-aan-geld-periode’, maar valt al bij al nog goed mee. Cage kruipt in de huid van professor John Koestler, een man zonder al te veel persoonlijkheid maar met genoeg hersencellen om een reeks cryptische boodschappen te ontcijferen die iedere grote ramp van de afgelopen halve eeuw voorspelden. Plezant genoeg om u twee uurtjes te amuseren.

Over weinig persoonlijkheid gesproken: vanavond biedt VIER ook ‘Valerian and the City of Thousand Planets’ aan, een film van Luc Besson. Geen Nicolas Cage op de loonlijst, maar wel model Cara Delevingne. De acteerprestaties zijn bedroevend, maar het exorbitante budget, de bijhorende cgi en het bevallige snoetje van Delevingne maken veel goed. En als bonus krijgt u er nog een dansende alien-Rihanna bovenop.

‘Gone In 60 Seconds’, VTM 2, 22.30 u.

‘Knowing’, VTM 4, 20.40 u.

‘Valerian and the City of Thousand Planets’, VIER, 20.25

Kijkcijfers

Donderdag scoorde ‘Sara’ 397.000 kijkers, ‘Blokken’ haalde op dat ogenblik 659.000 fans. ‘VTM Nieuws’ was goed voor 648.000, ‘Het Journaal’ klopte af op 993.000 kijkers. ‘Familie’ was goed voor 556.000 fans, terwijl ‘Thuis’ topte met 1.111.000 kijkers. In primetime was ‘Vive le Vélo’ weer top-lokvogel met 676.000 kijkers. Karl en co. trokken ‘Op de man af’ naar 626.000 kijkers. Bij VTM moet ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ het stellen met 371.000 kijkers. Het nieuwe ‘Opvoeden doe je zo’ haalt bij de start 290.000 kijkers. ‘Gert Late Night’ haalt de slechtste score van de week met 280.000 kijkers.

‘Love Island’ doet het wat beter met 77.000 kijkers op VIER en 59.000 nieuwsgierigen op VIJF. ‘De Afspraak’ doet het prima op Canvas en haalt 300.000 kijkers.