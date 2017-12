Véél rijker dan je denkt: dit is de duurste vondst van het seizoen DBJ

Het zal je maar overkomen, je komt aanzetten met een minivaasje van 10 cm groot dat je vond op een rommelmarkt en het blijkt om een meesterwerk van 20.000 euro te gaan. Het overkwam de moeder van Kristel vanavond in 'Rijker dan je denkt'.

Het vaasje heeft jaren in de garage gelegen in een doos tussen rommel. Bij het opruimen van de garage is het gevonden. Kleinzoon Yari heeft de stempel onderaan gecheckt en ontdekt dat het een mooi stuk was. Hij hoopte op zo’n €1000, maar het werd dus €20 000. En dat is vooral voor hemzelf goed nieuws, zo blijkt: “Als het veel waard is, verkoopt oma het vaasje. En het geld wordt verdeeld onder de kleinkinderen.”

Russische tsaren

Expert Frederic Rozier is danig onder de indruk. De Russische letters aan de onderkant verwijzen naar een bekende smid, Pavel Ovchinnikov, ooit hofleverancier van de Russische Tsaren. De vakman maakte het vaasje rond 1900 en besteedde veel aandacht aan de afwerking. Een rijke Rus betaalde tijdens een veiling bij het bekende veilinghuis Sotheby heel veel geld voor een identiek stuk. Eigenares Kristel en zoon Yari kunnen na de taxatie geen woord meer uitbrengen.