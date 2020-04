Veel’ ha-ha-ha’ en ‘bla-bla-bla’, maar Nick uit ‘Blind Getrouwd’ wil - nog - geen seks: een opdoffer van jewelste voor Christophe Mark Coenegracht

12 april 2020

21u10 0 TV Terwijl we aan het einde van de aflevering te horen kregen dat het huwelijk tussen Tati en Lothar na vijf weken uiteraard wordt ontbonden, zat de spanning en de heftigheid de hele tijd bij het koppel Nick en Christophe, het eerste homo-huwelijk van ‘Blind Getrouwd’. De ‘groene jongen’ Christophe is stapel en wil héél graag verder met BCBG-adept Nick, maar die zweeft tussen hangen en wurgen. Laat staan dat er voor hem sprake kan zijn van seks. “Ik verlang nog niet naar seks met jou”, maakte hij Christophe duidelijk. Dat wordt volgende week een beslissingsmoment op het scherp van de snee.

Ze waren, zijn en zullen ook straks het meest besproken, meest geliefde, meest spraakmakende koppel zijn van het lopende ‘Blind Getrouwd’-seizoen. Wij schreven het eerder al: met hun tweetjes sloopten Nick en Christophe meer vooroordelen en muren wat homo-emancipatie betreft dan duizend door de overheid gesponsorde acties. Omdat de Gentse ambtenaar Christophe en de Antwerpse steward Nick van bij hun eerste aantreden open en bloot hun kaarten op tafel smeten en ongegeneerd in hun eigengereide wereldje lieten kijken. Een verfrissend avontuur naast de treurige processie die Lothar met zijn Tati moest afleggen.

Bekijk ook: Missen Nick en Christophe elkaar al?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vorige week vatten Nick en Christophe hun huwelijks- en liefdesparcours eigenlijk perfect samen: veel ha-ha-ha en veel bla-bla-bla. Wekenlang was dat voldoende om ons perfect te amuseren. Geleidelijk konden we ook achter dat luchtige spel kijken. En bleek Christophe heel snel veel te voelen voor Nick en zag hij een vervolg op het instant-huwelijk heel goed zitten. Bij Nick is het een ander verhaal. Het is twijfelen tussen vallen en weglopen. Als intelligente man héél erg goed weten waarom hij gekoppeld is aan Christophe, die op heel veel vlakken het tegenovergestelde is van hem. Zoals geweten: tegengestelde polen trekken elkaar aan. Nick heeft aan Christophe een instant-goeie-vriend, een partner in crime, een man op wie je altijd kan rekenen. Maar is dat voldoende om een contract voor het leven af te sluiten en een liefdesleven op te bouwen? Ook nu weer werd duidelijk dat Nick voortdurend met die tweespalt zit. Tot lichte wanhoop van Christophe, zoveel is duidelijk. Die laat gelukkig geen moment onaangeroerd om de feiten scherp te stellen. Dat levert steevast pittige gesprekken op. Precies wat wij als buitenstaander bijzonder kunnen appreciëren. Meer dan bijvoorbeeld het oppervlakkig gewauwel van Sonny en Laura. Stuntelige Sonny doet duidelijk geen pogingen meer om de brokken te lijmen. Brokken die, voor alle duidelijkheid, allemaal door Laura zijn gemaakt. Zij probeert een en ander nu wel te redden, maar zoals geweten: een gebroken vaas kan je lijmen, maar het blijft een gebroken vaas.

Geef ons dan maar het intellectuele spelletje dat Jonah en Winnie spelen. Mooi om zien hoe die twee intelligente mensen zich als kommerloos verliefden gedragen. En toch de tijd nemen om dat allemaal een plaatsje te geven. Jonah geeft zich het meest bloot en droomt al van een toekomst als familievader. Winnie blijft bij alles rustig: ‘time will tell’, is haar mening.

Wij lichten de koppels afzonderlijk door

Christophe & Nick: Zijn de verschillen niet te groot?

Je merkt het met de ogen toe: als twee vrienden zouden Nick en Christophe het ver kunnen schoppen. Appartementje delen, samen naar de vele bestemmingen waarop Nick vliegt aandoen, veel lol trappen en plezier beleven. Maar daar mag het voor Nick voorlopig duidelijk bij blijven. Veel hahaha, weinig boemboemboem. En dat is een harde en pijnlijke constatatie voor Christophe, die al sinds dag één een boontje heeft voor zijn echtgenoot. Opvallend hoe onwennige momenten tijdens gesprekken worden afgewisseld met super relaxte toestanden. Hoe die twee hun trouwfoto’s herontdekken, hoe ze in de auto samen copy paste meezingen en meedansen op ‘Bye Bye Bye’ van NSYNC, hoe ze als perfect duo bij de ouders van Nick tafelen. Schoolvoorbeeld van fijne relatie. Maar of die fijn genoeg is om straks hun huwelijk verder te zetten wordt nog een pittig rondje nadenken en beslissen, denken we.

Slaagkansen: van 75 naar 60 procent

Bekijk ook: Sonny verrast Laura voor haar verjaardag met ontbijt op bed



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Laura & Sonny: Zij wil duidelijk, maar wil hij nog wel?

Van een ommekeer gesproken in deze relatie. Was Laura zowel op huwelijksreis als de eerste weken samenwonen niet meteen, en wij wikken onze woorden, de meest aangename echtgenote, dan plooit ze zich nu onwaarschijnlijk dubbel om Sonny toch nog voor zich te winnen. Sonny lijkt evenwel alle streken en nukkigheden van Laura overgenomen te hebben en is op geen enkele manier nog over de streep te trekken, zo lijkt het wel. De verjaardag van Laura viert hij met een ontbijt voor haar op bed: een kom cornflakes, een kom fruit en een kom eieren. Laura blijft opvallend lief en heeft het over ‘zijn nonchalance’. “Ik heb op één dag meer complimenten van hem gehad dan op 1,5 maand.” Komt het dan toch nog goed of is het reddingsplan te laat opgestart?

Slaagkansen: van 20 naar 25 procent

Bekijk ook: Jonah neemt Winnie mee in zijn leefwereld



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Winnie & Jonah: Toasten op de toekomst

Alleen een plots intens drama kan nog stokken in de wielen steken voor hun beslissingsmoment. Winnie en Jonah hebben hun ‘Blind Getrouwd-experiment’, een huwelijk dus, bijzonder goed onder controle. Intelligent duo, voetjes op de grond, beseffen waarom ze aan elkaar gelinkt zijn, ontdekken wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten. Ze laten zich ook ongegeneerd zien zoals ze zijn. Ze knuffelen open en bloot voor de camera en voor kijkend Vlaanderen op de tonen van ‘Police Sounds’ van Gabriel Rios. Schoon koppel, schone televisie.

Slaagkansen: van 80 naar 95 procent

Bekijk ook: Het beslissingsmoment van Tati en Lothar



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tati en Lothar: Zelfs het bruidsboeket oogde triest

Het beslissingsmoment van Tati en Lothar, waar de twee te melden hadden wat iedereen al wist, namelijk exit huwelijk, was veruit nog het mooiste wat we van dit duo dit uur te zien kregen. Voordien was het alweer tristesse te koop. Lothar die nog eens duidelijk maakte dat hij niet met een supergevoel kon terugkijken op dit avontuur omdat hij gewoon geen kans had gekregen van zijn partner. Het afscheid aan het tijdelijke verblijf van de twee sprak boekdelen. “Ik denk dat dit het is”, klonk het, terwijl ze het zielig, verschrompeld bruidsboeket meenam. Een triest einde.

Verdict: gescheiden