Veel frustraties in ‘Bloed, Zweet en Luxeproblemen’: “Is dit een mop?” TK

11 december 2018

09u00

Bron: VRT 0 TV In het VRT-programma ‘Bloed, Zweet en Luxeproblemen’ neemt Karine Claassen zes jongeren, allemaal kinderen van bekende Vlamingen, mee naar Sri Lanka en Ghana, waar ze ervaren hoe onze luxeproducten gemaakt worden. En de realiteit is echt niet rooskleurig.

De zes jongeren leerden in de aflevering van gisteren hoe zwaar de werkdruk in de textielfabriek is. Net zoals de andere arbeiders worden ze afgesnauwd, moeten ze een afmattend werktempo volhouden en krijgen ze aan het einde van de dag het minimumloon.

Na het werk in de textielfabriek vertrok de groep naar een garnalenkwekerij, aan de andere kant van het land. En dat is nog harder labeur: in ondraaglijke hitte moesten ze een garnalenvijver opkuisen.

De frustraties liepen hoog op toen bleek dat mannen meer betaald krijgen dan vrouwen in de garnalenkwekerij.