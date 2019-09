Exclusief voor abonnees Veel drama in ‘Temptation Island VIPS’, maar krijgen deelnemers wel genoeg begeleiding? “Met sommige deelnemers

verrichten die psychologen echt wonderen"

29 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het is een constante doorheen alle reeksen van ‘Temptation Island’ en zeker ook in de VIPS-versie, nu op VIJF: naast de legendarische wilde feestjes is er ook altijd veel kwellend hartzeer te zien. Maar kunnen de deelnemers daar ook ergens mee terecht? ‘Tot een jaar later belde die psychologe van VIJF mij nog’, zegt ‘Timtation’ in het weekblad Dag Allemaal. Maar niet iedereen is even tevreden...

“Wat is er gebeurd?” Gert Verhulst stak zijn medeleven met Pommeline (25) niet onder stoelen of banken nadat hij deze zomer op de Nederlandse televisie de bittere tranen van de Gentse blondine had gezien. Pommeline had net bij het eerste kampvuur van ‘Temptation Island VIPS’ het geflirt van haar Fabrizio (26) onder ogen gekregen en was hysterisch beginnen te huilen.

Gert kent het showbizzkoppel persoonlijk, want Fabrizio nam vorig jaar deel aan ‘Dancing With The Stars’, dat Gert presenteerde. “Dan kwam Pommelientje altijd kijken”, vertelde Gert nog. “Nu zie ik haar in tranen, en mijn hart breekt als ik dat zie.”

De huilende Pommeline beroert ook vandaag, nu ‘Temptation Island VIPS’ op VIJF wordt uitgezonden, heel wat kijkers. Maar zij is niet de eerste - en wellicht ook lang niet de laatste - die emotioneel afziet in ‘Temptation Island’. To the rescue: de psychologen op wie de deelnemers volgens de programmamakers altijd een beroep mogen doen als ze het moeilijk hebben. Maar is dat ook zo?

