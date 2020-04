Exclusief voor abonnees Veel drama en hartzeer in ‘Temptation Island’, maar krijgen deelnemers wel genoeg begeleiding om dat te doorstaan? Redactie

23 april 2020

13u00

Bron: Dag Allemaal 2 TV Het is een constante doorheen alle reeksen van ‘Temptation Island’ en dat is dit seizoen niet anders: naast de talrijke wilde feestjes is er ook altijd veel kwellend hartzeer te zien. Maar kunnen de deelnemers daar ook ergens mee terecht, of laten de makers hen ‘ongemoeid’ aan hun lot over? Wij vroegen verschillende ex-deelnemers én zender VIJF om tekst en uitleg.

De beelden lieten niemand onberoerd: in ‘Temptation Island’ was afgelopen vrijdag te zien hoe Arda een misstap beging met verleidster Eline. “Het was best heftig om die beelden te zien”, geeft Elke toe. “Op het moment zelf ging ik niet total loss, maar later in de badkamer wel. Ik had het eventjes helemaal gehad. Want je wil wel een relatietest aangaan, maar ja ... dat is niet echt gelukt.” Toch is zij niet de eerste - en wellicht ook lang niet de laatste - die emotioneel afziet in ‘Temptation Island’. To the rescue: de psychologen op wie de deelnemers volgens de programmamakers altijd een beroep mogen doen als ze het moeilijk hebben. Maar is dat ook werkelijk zo?

