Veel bloed en grote emoties bij vierde 'Boxing Stars' (+ wat u niet zag op tv) TDS

19 april 2018

21u50

Bron: VTM 0 TV Andy Peelman, Oscar Willems, Astrid Coppens en Stéphanie De Roover probeerden zich vanavond in de vierde aflevering een weg naar de finale van de lichtgewichten te knokken. Andy won na een erg spannende kamp van Oscar en Astrid toonde zich te sterk voor Stéphanie. In de finale strijdt Andy voor de kampioensgordel tegen Sieg De Doncker en zet Astrid zich schrap voor haar strijd met Laura.

De dames beten de spits af. Astrid gebruikte haar stevige rechtse om haar tegenstandster in de verdrukking te krijgen. Stéphanie haalde alles uit de kast om de sterke Astrid in de touwen te boksen, maar moest zich toch gewonnen geven. “Ik kan het gewoon niet geloven. Ik voel mij ‘the greatest of all’ van de lichtgewichten vanavond”, zei Astrid voldaan na haar overwinning. “De sterkste heeft gewonnen, daar moeten we eerlijk in zijn. Ik ben wel geschrokken van mezelf”, hijgde de vrouw van Jeroen Meus. Astrids vriend Bram zat op het puntje van zijn stoel: “Al die emoties, dit was doodgaan. Je staat gewoon machteloos. In de tweede ronde zat ze er een beetje door, maar ze is toch blijven gaan op karakter. "Chapeau!” Jeroen moedigde zijn vrouw van begin tot einde aan: “Het is zeker niet evident geweest voor haar, maar ik ben echt trots op mijn vrouw.”

Bekijk hier de eerste reacties van de winnaars en verliezers:

Dit was de bokskamp tussen Astrid Coppens en Stéphanie De Roover :

Bij de mannen vochten Andy Peelman en Oscar Willems hun duel uit. De twee kemphanen waren aan elkaar gewaagd. “Ik had wel schrik. Oscar bleef maar op mij afkomen, echt knap”, gaf een emotionele Andy toe na de kamp. Oscar bleef, ondanks zijn bloedneus, van het begin tot het einde zeer gefocust, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Andy. “Ik ben halverwege de kamp op een innerlijke muur gestoten. Ik raakte vermoeid, hij bleef maar komen en dan gaat het snel”, vertelde Oscar.

Andy’s vrouw Tine ging helemaal op in de wedstrijd. Ze stond zelfs mee te boksen in de tribune: “Het was indrukwekkend. In de eerste ronde dacht ik: oh shit, dit gaat fout aflopen. Maar in de tweede en derde ronde was het supergoed. Ik ben onder de indruk!”

Dit was d e bokskamp tussen Andy Peelman en Oscar Willems:

Dit zag je niet op tv: Andy heeft een gênant probleem

Net voor zijn kamp tegen Spitsbroers-acteur Oscar Willems sukkelt Andy met een klein probleempje. “Ik wou mijn handen wassen na het plassen en dat is gelukt, maar het pompje van de zeep was te enthousiast”, lacht Andy. En dat resulteerde in een vlek op zijn broek op een nogal gênante plek. Andy probeert de vlek nog weg te krijgen met een haardroger, maar die poging levert niets op: “Precies of ik zit met een probleem en ik moet dringend eens naar de uroloog.”

Dit zag je niet op tv bij: Jeroen Meus geeft zijn vrouw nog een laatste peptalk

Wanneer Stéphanie De Roover zich aan het voorbereiden is voor haar kamp, spreekt haar man en televisiekok Jeroen Meus haar nog wat moed in: “Komaan he! Ik ben nu al keifierop jou. Moet ik je anders opwarmen? Ik zal de deur dichtdoen”, lacht Jeroen. Al lijkt Jeroen zelf zenuwachtiger voor de kamp dan zijn vrouw: “Ik ben al heel de dag zenuwachtig. Ik heb nog nooit zoveel ‘Dagelijkse Kost’ op één dag gedraaid.” (lacht)