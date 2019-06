Vasten of vegetarisch eten: hoe word je het oudst? Redactie

19 juni 2019

Wat moet je eten om zo oud mogelijk te worden? Marcel Vanthilt (61) schuift vanavond in 'Op naar de 100!' mee aan tafel bij fitte eeuwelingen in Sardinië en bij een Nederlandse bodybuildster die zweert bij een veganistisch dieet. Hij wordt ook met veel groenten (en Gods liefde) ontvangen door de Zevendedagadventisten: een vegetarische geloofsgemeenschap in Californië waarvan de leden 10 jaar langer leven dan de gemiddelde Amerikaan. Ten slotte onderzoekt Marcel het effect van een stevige vastenperiode.

'Op naar de 100!', Eén 20.40 uur