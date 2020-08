Vaste waarden, maar ook nieuwe rubrieken: nieuw seizoen ‘Iedereen beroemd’ weldra van start TDS

24 augustus 2020

14u31

Bron: VRT 0 Showbizz Op maandag 31 augustus gaat het nieuwe en negende seizoen van ‘Iedereen beroemd’ van start op Eén. Dit seizoen laten de makers een mix van populaire en nieuwe rubrieken op de kijker los. Fans van ‘Homo universalis’ mogen zich bijvoorbeeld in de handen wrijven, want het vervolg van het derde seizoen van dit populaire spel is dit najaar te zien op Eén.

Vanaf 31 augustus is de populairste spelrubriek van Vlaanderen er weer: ‘Homo universalis’. Het derde seizoen startte afgelopen voorjaar al, maar nam door corona even een pauze. De laatste 50 kandidaten strijden vanaf eind augustus opnieuw voor de eer, de titel en de hoofdprijs.

Nieuw dit najaar is de rubriek ‘The American dream’, waarin Iedereen beroemd vijf jonge Vlamingen volgt die bekendheid en hun Amerikaanse droom – waaronder acteur of een befaamde kunstenares worden - najagen in dat land. Ze laten hun dromen niet stoppen door corona, en delen hun avonturen met de rest van Vlaanderen. En in het nieuwe ‘Het Lam Gods’ krijgt elke week een paneel uit het wereldbekende schilderwerk van Van Eyck een hedendaagse interpretatie door Vlaamse artiesten als Herr Seele of illustratrice Chrostin.

Daarnaast keert ‘Hannes zegt sorry’ met Hannes Coudenys terug, en ‘De mooiste herinnering’ met nieuwe tekenares Penelope Deltour. In een nieuw seizoen van ‘Op kot’ gaan Lise-Lore, Stephan en Michaël met z’n drieën samenwonen in het Leuvense. De deugnieten van ‘De crèche’ zijn intussen oud genoeg voor het nieuwe ‘De kleuterklas’. Ook de mooie rubriek ‘Woonvlogcentra’ keert terug.

In een nieuwe reeks van ‘Blind jam’ geeft Iedereen beroemd elke week drie verschillende instrumentalisten de kans om in muzikale dialoog met elkaar te gaan zonder dat ze elkaar zien, puur op gehoor. Pas op het einde van de jam ontdekken ze wie hun muzikale kompanen zijn. Na maanden van verveling en stilzitten spat het plezier er bij alle deelnemers af. En ‘Iedereen beroemd’ geeft dit seizoen in de nieuwe rubriek ‘Mama’s kindjes’ ook vrijgezellen de kans om een lief te vinden, met de hulp van hun moeders. Er zal dus volop gedatet worden, maar dan wel in de aanwezigheid van de moeders. Meer nog: het zijn de moeders die met elkaar het woord voeren, de kinderen zitten er maar bij. Ze hebben zelfs helemaal niets in de pap te brokken, want het zijn de moeders die beslissen of het uiteindelijk iets gaat worden of niet.

‘Iedereen beroemd’: vanaf 31 augustus elke weekdag om 19.40 uur op Eén.

