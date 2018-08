Vanya Wellens en Kürt Rogiers zijn de topvedetten van ‘Thuis’ en ‘Familie’: "Maar de reacties zijn soms zó heftig" Frederik Velghe

29 augustus 2018

11u08

Bron: Dag Allemaal 0 TV Zij is Femke in ‘Thuis’, hij Lars in ‘Familie’. Vanya Wellens (39) en Kürt Rogiers (47) zijn allebei sterkhouder bij één van de twee Vlaamse soaps. Gek genoeg kenden ze elkaar niet. Tot nu, want Dag Allemaal brengt hen samen bij de start van het nieuwe tv-soapseizoen voor een uniek dubbelgesprek. "Een affaire van Femke met Lars, dát zou wat zijn!"

‘Familie’ schiet als eerste uit de startblokken. Zij zijn er deze week al aan begonnen, op een gloednieuwe set. Bij ‘Thuis’ duurt de zomerstop nog een weekje langer, maar zondagavond kan u wel de seizoensfinale herbekijken om uw geheugen op te frissen. Dag Allemaal spreekt Vanya en Kürt kort vóór de start van het nieuwe tv-seizoen. En één ding hebben ze alvast gemeen: ze kijken vol goesting uit naar een nieuwe reeks van ‘hun’ soap.

Vanya Wellens is een oude rot op jonge leeftijd, met 15 jaar ‘Thuis’ op de teller. Kürt Rogiers van zijn kant is pas aan z’n derde seizoen ‘Familie’ toe, en toch is hij niet meer weg te denken uit de Vlaamse oersoap. Wanneer Dag Allemaal de beide soapsterren aan elkaar voorstelt, blijkt Vanya vreemd genoeg wat zenuwachtig voor deze eerste ‘date’. "Dat is hier wel dé grote Kürt Rogiers, hé", lacht ze. "Ik volg die op Instagram en zo."

Is het respect wederzijds, Kürt?

