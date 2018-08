Vandaag is het Internationale Sailor Moon-dag, maar wie is dat gekke tekenfilmfiguurtje? MVO

11u07 0 TV Elke dag valt er tegenwoordig wel iets te vieren. Vandaag is het Internationale Sailor Moon-dag, ter ere van het Japanse tekenfilmfiguurtje. Misschien zag je haar hier en daar al opduiken, maar wie is ze nu eigenlijk?

'Sailor Moon' is een anime-reeks die ook wel bekendstaat als 'Het meisje met de kracht van de maannevel'. Anime is een typisch Japanse vorm van tekenfilm die voornamelijk door volwassenen bekeken wordt. Deze specifieke franchise werd bedacht door Naoko Takeuchi. Voordat de tv-reeks uitkwam waren er ook al de manga's, een soort stripboeken waarin de avonturen van het jonge meisje werden afgebeeld.

De basis van het verhaal is vrij simpel. Alle afleveringen draaien rond tiener-strijdsters die een beroep kunnen doen op de krachten van de maan en haar omringende planeten. Zulke meisjes worden 'sailors' genoemd. Het hoofdpersonage, Bunny Tsukino, ontmoet op een dag een pratende kat, Luna. Die vertelt haar dat zij de strijdster van de maan is, en schenkt haar een magische broche waarmee ze kan transformeren in de superheldin Sailor Moon. Tot haar achterban behoren onder andere Sailor Mars, Sailor Jupiter en Sailor Venus - je snapt het idee.

Miljoenen euro's én miljoenen kopieën

Doorheen de jaren ontwikkelde de show zich tot één van de populairste anime-reeksen ter wereld. Ook de merchandise maakt 'Sailor Moon' tot een miljoenenzaak. Je kan je geen voorwerp voorstellen of er bestaat wel een versie van met haar gezicht erop.

En het gaat nog verder. Op zogenaamde cosplay-conventies (cosplay is de term voor het verkleden in bekende popcultuur-figuurtjes) is Sailor Moon zonder twijfel goed vertegenwoordigd.

Dus wie het deze week veel te warm vindt om naar buiten te gaan, kan zich altijd op de serie storten. Die telt 200 afleveringen, verdeeld over 5 seizoenen. Meer dan genoeg om de zomer door te komen!