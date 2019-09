Vandaag geen nieuwe programma's, maar het weekend maakt veel goed DBJ

06 september 2019

00u00 0 TV Na een eivolle eerste week van het nieuwe televisieseizoen kunnen we vanavond even naar adem happen. De Rode Duivels leggen - als alles goed gaat - voetbaldwerg San Marino over de knie en voor de rest vullen series en films de zendschema's. Tijd dus om vooruit te blikken naar het weekend, waarin Koen Wauters start met een tweede seizoen van 'Wat een jaar!' en Sven De Leijer zijn eerste zondagavondquiz presenteert op Eén.

'Wat een jaar!'

Flashback naar 'Blind Date' en 'Wittekerke'

VTM maakt van de zaterdagavond - met natte haartjes voor de buis, weet u nog ? - opnieuw dé familieavond bij uitstek. In de opener van 'Wat een jaar!' staat 1997 centraal. Kürt Rogiers (48), die samen met Ingeborg (52) te gast is, herinnert zich die periode nog levendig.

1997. De Spice Girls verpulveren het ene verkooprecord na het andere, Jan Ullrich wint zijn eerste en enige Tour en prinses Diana komt om het leven in Parijs. Ook in het tweede seizoen van de spelshow 'Wat een jaar!' duiken presentator Koen Wauters (51) en teamkapiteins Nathalie Meskens (37) en Jonas Van Geel (34) opnieuw in het verleden voor één langgerekte ode aan de nostalgie. De formule blijft dezelfde: quizzen en véél lachen.

Kürt Rogiers beleefde rond die periode hoogdagen als enfant terrible Jos Sneyers in VTM's populaire kustsoap 'Wittekerke'. Om wat extra geld te verdienen deed hij dat jaar weleens actes de présence, al had hij daar wel een bodyguard voor nodig. "Ik moest de vrouwen soms van me afslaan. Daarbij focusten de dames zich vooral op twee zones: mijn haar en mijn kruis. Voor sommige mensen vielen feit en fictie ook moeilijk te onderscheiden. Op een vrij moment was ik even wat gaan uitrusten op een bankje op de dijk van Knokke. Tot er twee oudere dames plots voorbijwandelden en mij herkenden. Dat was het teken voor een verhitte discussie waarbij de ene dame tegen de andere beweerde dat ze duidelijk al veel te ver waren gewandeld. Want ze zaten al in Wittekerke. Echt gebeurd!"

Naast Kürt verscheen ook Ingeborg in 1997 voortdurend op tv. Voor de presentatrice van het enorm populaire 'Blind Date' was dat het jaar waarin ze ten huwelijk werd gevraagd door haar echtgenoot Roland Keyaert. Na lang aandringen, weliswaar. "Ik had al meerdere keren laten vallen dat het tijd werd", aldus Ingeborg. "Toen we dan op een dag op het gemeentehuis een rol vuilniszakken gingen kopen, vroeg ik langs m'n neus weg aan de medewerker of er op 13 april toevallig nog plaats was om te trouwen. Dat was de dag waarop we voor het eerst gekust hebben. De 13de ging niet meer, maar 12 april was er wel nog plaats. En zo was het dus beklonken."

'Wat een jaar!'

morgen VTM

20.30 uur

'Donderen in Keulen'

Quizzen tussen India en Senegal

De zondagavond op Eén is vanaf dit weekend gereserveerd voor Sven De Leijer (40). De praatgrage Tervurenaar presenteert dan zijn allereerste quiz 'Donderen in Keulen'. Maar het prestigieuze tijdsslot boezemt De Leijer geen angst in. "Zodra de camera's draaien, begin ik te spelen."

"Die zondagavond begint proporties aan te nemen die voor mij niet nodig zijn", vindt Sven De Leijer wanneer we hem vragen of hij de druk voelt. "Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ben dat ik het mag doen. Ik heb er vorig jaar ook al eens van kunnen proeven met 'Vrede op aarde', dus veel extra stress levert dat niet op. Maar natuurlijk ben ik wel bezig met reacties. Als je iets maakt, hoop je dat mensen het niet verschrikkelijk vinden."

Samen in wereldbol

Een geheel nieuw concept is het, dat 'Donderen in Keulen'. Twee onbekende Vlamingen proberen zoveel mogelijk reiskilometers te winnen door de antwoorden van een panel buitenlanders - van India tot Colombia en van de Emiraten tot Senegal - in te schatten. Ze krijgen daarbij elk de hulp van twee bekende Vlamingen met wie ze samen in een levensgrote witte wereldbol zitten. "Een leuke blikvanger", zegt De Leijer. "En nu al het uithangbord van het programma."

Voor Sven De Leijer is de quiz, na 'Hotel Römantiek' op VIER en reportages in 'De ideale wereld' op Canvas, een terugkeer naar de tv-studio. "Ik denk nog altijd dat ik in een televisiestudio meer het verschil kan maken dan daarbuiten", zegt hij. "Bij andere projecten ben ik meer een inwisselbaar onderdeel in het geheel. Bovendien heb ik er meer vertrouwen. Zodra de camera's draaien, begin ik te spelen."

Leuk detail is dat Rob Vanoudenhoven (51) publieksopwarmer is bij de nieuwe Eén-quiz. Vanoudenhoven leerde De Leijer destijds kennen als barman in zijn stamcafé en duwde hem vervolgens de studio in als publieksopwarmer. "Ik ben heel blij dat hij nu mijn opwarmer wil zijn", aldus Sven. "Ik ken Rob heel goed en ik ben blij dat hij in de buurt is om me af en toe wat advies te geven."

'Donderen in Keulen'

zondag Eén

20.00 uur