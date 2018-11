Vanavond zit Saartje Vandendriessche voor de tweede keer in ‘De Slimste Mens’: “Ik heb al voor hetere vuren gestaan” TK

12 november 2018

07u32

Bron: NB 0 TV 11 jaar geleden overleefde ze drie afleveringen, en nu zal ze haar persoonlijke record proberen te verbeteren. Vanavond neemt Saartje Vandendriessche het alvast op tegen Boris Van Severen en Hakim Chatar. “Ik sluit niet uit dat het een wedstrijdje man-vrouw wordt.”

Veel zenuwen heeft Saartje duidelijk niet. ““Ik ben geen quizzer, maar ik heb al voor hetere vuren gestaan. In formatie uit een vliegtuig springen, of een berg naar beneden schaatsen. Dat is toch heftiger dan het bij Erik Van Looy opnemen tegen twee mannen”, vertelt ze in het Nieuwsblad. “Oké, die twee kennen elkaar al een beetje en zijn allebei sterk bezig. Daarom sluit ik niet uit dat het toch een beetje een man-vrouwstrijd wordt. (lacht) Ik heb me dan wel voorgenomen me vooral goed te amuseren, maar als het spelletje eenmaal loopt, wil ik toch graag winnen.”

Ze heeft wel een beetje geoefend, verklapt ze. “Als je het vraagt, komt de productie langs bij je thuis om het finale­spel eens te oefenen. De hele tactiek van je laten zakken, weet je wel. Je kunt dat allemaal mooi beredeneren, maar als je daar eenmaal zit, vergeet je alles. En zo wordt dat finalespel toch altijd een beetje lotjetrek.”