Vanavond weten we wie 'The Voice Kids' wint: deze toppers staan straks in de finale

11 september 2020

:

TV Ze hebben er door de coronacrisis meer dan een half jaar op moeten wachten, maar vanavond zetten de acht finalisten van ‘The Voice Kids’ alles op alles om met de overwinning - en tienduizend euro - naar huis te gaan. Wie het haalt moet vanavond blijken, maar een ding is nu al zeker: de lat ligt extreem hoog.

Het begon met een druk op de knop van coaches Laura Tesoro, K3, Gers Pardoel of Sean Dhondt en duurde door covid-19 een pak langer dan verwacht, maar vanavond weten we eindelijk wie dit jaar ‘The Voice Kids’ wint. Dankzij de goede spoeling een finale op het scherpst van de snee, waarbij alle coaches meteen al na het gezamenlijke openingsnummer afscheid moeten nemen van een van hun finalisten. De vier overblijvers nemen het in de slotronde vervolgens tegen elkaar op. Ze brengen elk nog een nieuw nummer en proberen daarmee de onpartijdige, digitale publieksjury te overtuigen. Die bepaalt uiteindelijk wie de winnaar van ‘The Voice Kids’ wordt en een eigen single mag opnemen, een jaar lang gratis kleren mag shoppen en naar huis gaat met een spaarpot van 10.000 euro.

In de finale zullen niet alleen de acht overgebleven talenten te zien zijn, ook voormalig coach Slongs Dievanongs en Jade De Rijcke - de winnares van vorig jaar - komen langs. Die laatste brengt in primeur haar nieuwe single, ‘Lately’. “Dat voelt heel bijzonder, want het doet me terugdenken aan de periode dat ik zelf aan het strijden was voor de winst”, lacht Jade. Een favoriet voor de eindoverwinning heeft de 16-jarige zangeres niet, al heeft ze wel een goede raad. “Het klinkt melig, maar je moet vooral jezelf blijven. Al denk ik dat dit voor de acht overblijvers geen probleem is. Het zijn stuk voor stuk getalenteerde mensen met een uniek stemgeluid. De finale gaat dus sowieso spannend worden.”

Team Gers

Max

Met z’n twaalf jaar de jongste, maar zeker niet de minste kandidaat. Zijn auditie - waarbij hij ‘Shallow’ van Lady Gaga onder handen nam - deed alle coaches draaien én ging viraal. Voor Gers Pardoel is Max een echte wonderboy. “Hij lijkt rustig, maar is een echte superster met een betoverende energie”, aldus de Nederlander. Max liet eerder al in deze krant optekenen dat hij tijdens de lockdown aan z’n podiumprèsence had gewerkt. Dat volstond voor de halve finale, al is het de vraag of Max ook vanavond overeind blijft.

Sofia

Tijdens haar auditie kon de dertienjarige Sofia enkel indruk maken op Gers, maar haar finaleplek bewijst dat de coach terecht afdrukte. Volgens Gers is Sofia zelfs dé verrassing van dit seizoen.

Team Laura

Veronika

Als Mariah Carey er ooit de brui aan geeft, staat de 14-jarige Veronika uit Kessel-Lo klaar om de fakkel over te nemen. Tijdens haar auditie wist ze moeiteloos de vier coaches te betoveren met haar fenomenaal straffe stem. Al beschikt Veronika niet alleen over een strot waar wij alleen maar van kunnen dromen, ze heeft ook een duidelijk plan voor ogen. Zo droomt ze er al sinds kindsbeen van om op het podium te staan en zet ze alles op alles om daarin te slagen. Zo hengelt ze zonder verpinken naar een samenwerking met Regi. “Dat lijkt me heel cool. Hij heeft al nummers gemaakt met OT bijvoorbeeld, die in ‘The Voice’ zat.”

Justin

Tot voor kort zong de veertienjarige Justin enkel op z’n kamer, maar daar bracht zijn mama verandering in door haar zoon in te schrijven voor ‘The Voice Kids’. Justin bracht tijdens zijn auditie ‘Lovely’ van Billie Eilish, wist de vier coaches te charmeren en kreeg zelfs een staande ovatie. Een straffe kandidaat dus voor de eindwinst, al is Justin af en toe nog steeds een beetje onzeker en verlegen.

Team Sean

Gala

De oudste van de finalisten, en zonder twijfel a girl on a mission. De vijftienjarige nachtegaal is geboren in een creatief nest, want haar papa is actief als zanger en kunstenaar. Dochterlief is het naar eigen zeggen gewoon om voor de lens te staan, waardoor het deze vierdraaier niet aan zelfvertrouwen ontbreekt. Na haar fenomenaal straffe auditie probeerde Gers Pardoel haar in te palmen door Gala tot z’n voorprogramma in de Lotto Arena te benoemen. De Grimbergse was niet onder de indruk, en koos voor Sean. Die beloofde om nummers voor haar te schrijven en prijst Gala om haar talent. “Van jou krijgen we geen audities, maar optredens”, aldus haar coach.

Tiany

Het kan verkeren, zei Bredero. Al had die uitspraak net zo goed van de veertienjarige Tiany kunnen komen. Ze schreef zich eerder al eens in, maar raakte toen niet door de audities. Dit keer kon Tiany wel indruk maken en liet ze de vier coaches voor haar draaien tijdens haar auditie. Haar grootste sterkte is dat ze veel emotie in een nummer kan leggen.

Team K3

Mette-Marie

Voor haar auditie had de veertienjarige Mette-Marie nog nooit voor een publiek gezongen, maar met haar straffe stem wist ze toch indruk te maken op Gers Pardoel en de meisjes van K3. Ze koos voor K3, en bombardeerde zichzelf daarmee meteen ook tot ‘de tornado’ van het team, dixit Marthe. Mette-Marie is volgens haar coaches een coole chick omdat ze van skaten houdt, graag naar musea gaat en droomt van een carrière in de geneeskunde. Een zingende dokter op wieltjes dus.

Romina

De 13-jarige Romina kon tijdens haar auditie indruk maken op Gers, Laura en K3. Haar coaches zijn superblij met een talent als Romina in hun team, omdat ze volgens hen van alle markten thuis is. “Het is leuk dat we all the way kunnen gaan met een kandidaat”, aldus de K3'tjes.