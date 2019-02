Vanavond valt doek definitief voor ‘Eigen Kweek’: de meest hilarische scènes uit de reeks TDS

05 februari 2019

09u39

Bron: VRT 0 TV Vanavond staat de laatste aflevering van ‘Eigen kweek’ geprogrammeerd. Na drie seizoenen moeten we definitief afscheid nemen van de familie Welvaert, West-Vlaanderens sympathiekste cannabisboeren. Geen ritjes meer in ‘den otto’, geen ‘stutjes’ meer met ‘shit of mouse’. Omdat de reeks onvergetelijk werd, zetten wij nog eens de beste fragmenten op een rij.

Een eerste kleinkind kreeg Ria al, al zou ze nog graag een tweede verwelkomd hebben. Ze overspoelde Julita dan ook met tips: “You have to eat a lot of brocolli. En losse onderbroeken, voor Frank hé!”. Al moest Julita ook niet wanhopen als het niet lukt. Want “When it lucked one time, it will luck again.”

Niet alleen Frank en Julita zorgden voor romantiek in ‘Eigen Kweek’, ook Griet en Steven maakten het gezellig. Griet hoopte vaderlijke gevoelens los te weken bij Steven, maar die leek nog niet klaar voor een kind: “Ik heb geen bescherming mee. Een lullemutse”.

De oranje rallywagen van Frank speelde een hoofdrol Eigen Kweek. Julita wou hem van de hand doen om een gezinswagen te kopen, maar Frank kon er geen afscheid van nemen. “I want to sell den otto because we really need nen nieuwe otto”, aldus Julita. Hij protesteerde: “It’s not just nen otto, you must understand!”

Het is op een bepaald moment beeld zonder klank ten huize Frank Welvaert. Hij probeert het goed te maken door Julita een gezellig ontbijtje aan te bieden. Met een glaasje fruitsap en “een egg, vers van ’t gat”.

Een lekkere boterham, Frank kan het als de beste klaarmaken. “You want shit of mouse?”, werd één van zijn meest memorabele uitspraken.

Chantal had een ‘veelzeggende’ robotfoto van haar mysterieuze aanvaller. “Wat voor ne psychopaat moet dat geweest zijn, seg”, klinkt het bij Ria. Zij had echter nog niet door dat de dader een masker droeg.