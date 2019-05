Vanavond start ‘Love Island’: maar wat is daar nu juist de bedoeling van? TDS

27 mei 2019

11u14 0 TV Wat gebeurt er als je tien jonge singles dropt in een afgelegen villa op Gran Canaria? Slaat de vonk over of vliegen ze elkaar in de haren? Je komt het te weten in ‘Love Island’, de realityreeks die vanaf vanavond dagelijks te zien is op VIER. Maar wat zijn de regels en hoe gaat het allemaal in zijn werk? Wij gingen al een kijkje nemen en vroegen Viktor Verhulst en Holly Mae Brood, die het programma presenteren, de kleren van het lijf.

Wie het niet weet, zou er zo aan voorbij gaan. De villa van ‘Love Island’ ligt goed verscholen tussen de palmen en bananenbomen, hoog op een klif met zicht op de oceaan. Maar hoe rustig de sfeer ook lijkt, hier is de komende zes weken 24/7 heel wat gaande. Vijf Vlaamse en vijf Nederlandse ‘Islanders’ hebben zich intussen volledig afgesloten van de buitenwereld en hebben hun intrek genomen in de luxueuze villa. Ze hebben maar één doel voor ogen: naar buiten wandelen met de liefde van hun leven. Viktor Verhulst heeft er alvast vertrouwen in: “Als het hier niet gebeurt, waar dan wel?”

Hoe het spel wordt gespeeld? Simpel. Wekenlang leren de singles elkaar kennen aan de hand van allerlei opdrachten en zogenoemde challenges. Die kunnen zeemzoet zijn, maar ook best pikant. Alles wordt uiteraard gefilmd, want overal hangen camera’s, 46 om precies te zijn. Die registreren alles en sturen de beelden rechtstreeks naar de makers. De kijkers van ‘Love Island’ kunnen op verschillende ogenblikken tijdens de reeks via een speciale app stemmen op hun favoriete koppel. Het koppel dat wint, gaat naar huis met 25.000 euro.

Tijdens hun verblijf zitten de kandidaten wekenlang in een bubbel. Ze mogen niets meenemen: geen telefoon of tablet, geen films of series, geen boeken of tijdschriften. Ze krijgen geen toegang tot het internet of sociale media en ook tv-kijken is niet toegestaan. Alles dus om er zeker van te zijn dat de kandidaten enkel op elkaar kunnen terugvallen. “Zo móéten ze dus wel met elkaar praten”, aldus de makers.

De kandidaten krijgen wel een duwtje in de rug. Van een grote buitenkeuken, over een zwembad met bijbehorend terras, tot een uitgeruste fitness: alles is voorzien om het letterlijk en figuurlijk gezellig te maken voor de deelnemers. Al wordt het nog afwachten of ze ook zo comfortabel zullen slapen, gezien de kandidaten allemaal samen één slaapkamer moeten delen. En het moet gezegd: de bedden staan wel zeer knus bij elkaar. “Het zijn zeven twijfelaars op een rij”, lacht Viktor. “Iedereen ziet en hoort hier dus alles van elkaar.”

Geen ‘Temptation Island’

Wie denkt dat hij vanavond naar een afkooksel van ‘Temptation Island’ zal kijken, heeft het echter mis. “Het draait hier écht om de zoektocht naar de ware liefde”, verzekeren Viktor Verhulst en Holly Mae Brood. En dat benadrukken ook de makers, want naakt en seks komen niet in beeld. “Of toch niet expliciet”, klinkt het. “Maar we tonen natuurlijk wel de aanloop. Dat maakt het allemaal enkel spannender.” Ook krijgen de kandidaten een aantal ‘regels der fatsoen’ opgelegd: niet roken in beeld, geen geweld, voor middernacht in bed, geen onveilige seks en maximum twee glazen alcohol per dag. De kandidaten van ‘Temptation Island’ of ‘Ex on the Beach’ zouden ‘Love Island’ dus ongetwijfeld omschrijven als de definitie van de hel.

Toch is er één element gelijk: niets staat op voorhand vast. “Alles kan gebeuren, alles ligt nog open”, aldus de makers. “We hebben al een idee van de challenges, maar alles hangt af van het verloop in de villa. Daar spelen we op in. De Islanders schrijven het verhaal. Wij beslissen wanneer er moet gestemd worden en wanneer er moet ‘herkoppeld’ worden. We baseren ons op de gebeurtenissen in de villa. En als de kandidaten niet verliefd worden? Dan vliegen er simpelweg nieuwe deelnemers in.” Geïnteresseerde singles kunnen zich tijdens de loop van ‘Love Island’ dus ook blijven opgeven om naar Gran Canaria te trekken.

Wie wél vlinders in de buik voelt, maakt tijdens het spel trouwens geregeld kans op een intieme prijs: een overnachting in ‘de hideaway’. “Als een koppel een challenge wint, mogen ze hier een nachtje overnachten. Apart van de andere deelnemers, maar niet van ons”, lacht Viktor. “Want ook hier hangen camera’s en microfoons die alles zullen vastleggen. Helemaal alleen zijn de koppels hier dus nooit.”

Uitverkorenen

Meer dan 7.000 singles schreven zich in. Maar de 10 ‘uitverkoren’ deelnemers zijn intussen bekend. Ze hebben allen een verschillende achtergrond en beloven voor een opmerkelijke mix te zorgen. Deze singles verblijven op ‘Love Island’.

Martin (22)

De 22-jarige Martin is professioneel bokser en model. Martin heeft één grote droom: wereldkampioen boksen worden. Ondanks het feit dat hij genoeg aandacht krijgt van vrouwen, is Martin nog steeds single en naar eigen zeggen komt dat omdat hij de ware nog niet heeft ontmoet. Op ‘Love Island’ hoopt Martin de vrouw van zijn dromen tegen te komen. Veel eisen heeft hij niet, maar een gaaf gebit en volle lippen kan hij erg waarderen.

Stenn (19)

De 19-jarige Stenn is nu ongeveer een jaar single. Zijn langste relatie duurde een jaar. Hij valt steeds op brunettes, maar ziet zichzelf eigenlijk later met een blonde vrouw met blauwe ogen. Zijn toekomstige vriendin moet een klein beetje kleiner zijn dan hem en mag tattoos hebben. Stenn doet graag moeite voor een meisje.

Noah (22)

De 22-jarige vlotte babbelaar Noah windt met zijn small talk de vrouwen om zijn vinger. Noah wil graag de man zijn in een relatie. Maar hij heeft ook een vrouwelijke kant. Zo vindt hij het niet erg om uren te kletsen met een rood wijntje erbij. Op ‘Love Island’ zoekt hij een vrouw met een warm gezicht en een zandloperfiguur.

Matthy (26)

Met zijn 1 meter 92 is de 26-jarige Matthy, die ook wel bekend staat als DJ JeMatthy, een grote jongen, maar hij heeft ook een gevoelige kant. Al uit hij die niet graag. Matthy is nu ruim een half jaar vrijgezel en dat is volgens hem genieten voor gevorderden geweest. Zijn nieuwe vrouw moet openstaan voor het dorpsleven, want Matthy is niet van plan om zijn woonplaats Oisterwijk te verlaten. Een voordeel: een huis heeft hij al, dus ze kan zo bij hem intrekken.

Jarne (24)

De 24-jarige app-verkoper Jarne is blij als de wekker ’s ochtends gaat en hij aan de dag kan beginnen. Zijn ideale vrouw is een natuurlijke schone: knap, slank en met lang haar. Qua karakter zoekt hij een fatsoenlijke vrouw die uitdagend, intimiderend, zelfverzekerd en intelligent is.

Lotte (22)

Deze 22-jarige voormalig proftennisster is naarstig op zoek naar de ware. Ze zoekt een man met een strak lijf en een stralende glimlach die vooral niet arrogant en egocentrisch is. Lotte noemt zichzelf een grote flirt en kan niet wachten om dat in te zetten op ‘Love Island’. Voor haar mag ‘Love Island’ best een love game zijn, maar dan wel eentje met winst.

Kaat (25)

De 25-jarige studente communicatie draagt het hart op de tong. Kaat is het ‘hard- to- get’-type. Mannen moeten haar versieren en niet andersom. Ze vindt zichzelf ongeduldig en zoekt een man die haar daarin wat kan temperen.

Aleksandra (24)

Aleksandra’s nieuwe liefde moet met haar moeder overweg kunnen, want zij is bijzonder belangrijk voor deze 24-jarige schone met Pools-Italiaanse roots. Ze is een fysiek persoon en pakt snel eens iemand vast, zonder dat dat meer betekent. Haar droomman moet een goede baan hebben zodat ze samen een mooi inkomen hebben en een toekomst kunnen opbouwen.

Chey (24)

Professioneel model Chey reist voor haar werk de hele wereld rond, maar als vrijgezel is ze toch wel ongelukkig. Het zou fijn zijn als haar liefje van appen en facetimen houdt, want Chey is door haar werk niet vaak thuis op de bank te vinden.

Sebastiana (23)

Deze 23-jarige, naar eigen zeggen extreme betweter, heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo is. Ze is klaar met de bad boys, waar ze tot nu toe altijd op viel. Verder heeft ze geen behoefte aan een spierbundel die vijf andere meisjes heeft.

‘Love Island’, vanaf vanavond om 21u30 op VIER.