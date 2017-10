Vanavond start 'De Slimste Mens': zo veranderde Erik Van Looy door de jaren heen Mark Coenegracht

06u00 0 rv TV Erik Van Looy begint vanavond aan het vijftiende seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld'.

Al sinds seizoen twee in 2004 leidt Van Looy (55) de debatten in wat we intussen gerust 'zijn' quiz mogen noemen. Het jongensachtige uiterlijk is hij een beetje kwijt,de bril is sinds seizoen tien een vast attribuut, maar de stoppelbaard dan weer niet. De wat wilde haardos heeft plaatsgemaakt voor een klassiekere snit. En hij heeft er naar eigen zinnen nog steeds ontzettend veel zin in. «Ik kan het eigenlijk zelf bijna niet geloven dat ik dit sinds 2004 doe. Ik merk dat ik er nog altijd even hard naar uitkijk. Eigenlijk krijg ik elk seizoen meer en meer zin in het presenteren. Het is een soort groot familiefeest geworden. Zo eentje waar je niet iedereen kent, maar waar je je wel ontzettend amuseert. Dus: ja, ik wil dit echt nog lang doen.» Hoe lang? «Nog vijf jaar.»