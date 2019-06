Vanavond seizoensfinales in 'Thuis' én 'Familie’: Wat mogen we verwachten? Hans Luyten

28 juni 2019

00u00 0 TV Vandaag is een hoogdag voor Vlaamse soapfans, want zowel 'Thuis' als 'Familie' is aan de seizoensfinale toe. Ook deze keer zullen de extra lange afleveringen vooral uit suspense en drama bestaan. Wat mogen we verwachten?

THUIS

Huwt Bob met Christine?

Wat voorafging:

Vooral positieve vibes: Thilly (Lauren Müller) is weer bij de hopeloos verliefde Waldek (Bart Van Avermaet), Angèle (Lut Hannes) en Eddy (Daan Hugaert) hebben beslist om te gaan samenwonen, Dries (Yemi Oduwale) is een succesvolle gigolo geworden, de benefiet ten voordele van de Frens heeft veel geld opgebracht en Nancy (Ann Pira) liet de rechtszaak tegen Tom (Wim Stevens) vallen. En tussen al die verhalen door lijken Bob (Christophe Haddad) en Christine (Daphne Paelinck) helemaal klaar voor hun mooiste dag, ondanks de wat uit de hand gelopen vrijgezellenavonden.

Wat er zeker gaat gebeuren:

De start van de huwelijksdag werd gisteren al ingezet, maar de ceremonie volgt pas vanavond. Intussen kan Bobs ex Tamara (Tine Priem) elk moment bevallen van hun kind: geen toeval dat die twee verhaallijnen nu bij elkaar komen. Wat gaat Bob doen als hij hoort dat de geboorte van zijn zoon is ingezet? Krijgt zijn bruiloft dan nog voorrang?

Daarnaast stevent ook het verhaal rond Joren (Mathieu Carpentier), Boris (Thomas De Smet) en Stan (Lennart Lemmens) af op een ontknoping. De drie spoorlopers wachten met een wisselend schuldbesef op hun straf en op nieuws over de gezondheid van Bill (Gunther Samson), de vader van Joren. Die raakte zwaargewond bij het treinongeval en vecht nog voor zijn leven. Bills vriend Frank (Pol Goossen) wordt daar "koleirig" van en aast op gerechtigheid. De ettertjes moeten zo snel en hard mogelijk gestraft worden, vindt hij. Loopt die afrekening uit de hand?

Ook uitkijken naar:

Kaat (Leen Dendievel) vroeg Kobe (Sid Van Oerle) als date mee naar het huwelijk: puur vriendschappelijk of mag het ook wat meer zijn? En hoe moet het verder met Paulien (Tina Maerevoet)? Zij worstelt nog steeds met het verdriet na haar derde miskraam en een torenhoge eenzaamheid. Ze zette Adil aan de deur, ontsloeg haar twee vriendinnen/werkneemsters en wil nu stoppen met de Frens. Ook Marianne (Leah Thys) kan nog van zich laten horen, want zij werd aan de deur gezet door Nancy omdat ze zich te veel moeide. Gaat zij die belediging echt pikken?

'Thuis' - Eén - 20.10 uur

FAMILIE

Kunnen Mathias en Marie ontsnappen?

Wat voorafging:

Jelle (Felix Jamaels) vertrok deze week met zijn liefje Inez (Charlotte Suijs) en papa Bart (Chris Van Tongelen) naar Dubai. Blijft ook Emma (Bab Buelens) uit beeld vanavond? Zij vluchtte immers met haar minnaar Lucas (Tom Viaene) naar Afrika om er een nieuw leven op te bouwen. Peter (Gunther Levi) en Gloria (Patsy Van der Meeren) zorgen voor het positieve nieuws: zij zijn sinds kort een koppel, maar twijfelen nog om dat aan de hele familie te zeggen. Veronique (Sandrine André) laat er minder gras over groeien: zij heeft Lars (Kürt Rogiers) ten huwelijk gevraagd. Intussen lijkt de aandelenkwestie rond Fashion en Dress & Play beslecht.

Wat er zeker gaat gebeuren:

Benny (Roel Vanderstukken) en zijn vriendin Robyn (Jits Van Belle) organiseren een benefiet ten voordele van de zieke Rik (Roels echte zoon Toots). Alleen heeft de topact van de avond nog steeds zijn aanwezigheid niet bevestigd. Treedt Willy Sommers nu wel of niet op in de Foodbar? Guido (Vincent Banic) heeft in elk geval geen zin in een feestje. Hij wil Emma vinden en zijn gezin herenigen. Maar heeft hij wel een plan en kan hij zijn kalmte bewaren? Die vragen gelden ook voor Iris (Marianne Devriese), die Marie (Lien Van de Kelder) wil laten boeten voor de moord op haar zus Evy. Ze ontvoert Kasper, de baby van Marie, maar wordt achtervolgd. Op een door VTM al vrijgegeven beeld (bovenaan) is te zien hoe Mathias (Peter Bulckaen) een wapen vasthoudt en Marie zich huilend in zijn armen stort. Wie heeft er wie het zwijgen opgelegd?

Ook uitkijken naar:

Stefanie (Jasmijn Van Hoof) zit al weken een pyromaan op de hielen. Die lijkt haar te kennen en te viseren. Stefanie beschuldigde haar collega Laurens (Pieter Van Keymeulen), maar volgens de politie klopt die verdachtmaking niet.

Ondanks die kopzorgen valt Stefanie toch voor de charmes van Elias (Ian Thomas), de rivaal van Laurens. Maar dat er een nieuwe vlammenzee in de lucht hangt, is wel duidelijk. Vanavond mét slachtoffers?

'Familie' - VTM - 20.40 uur

Je hoeft 'Familie' deze zomer niet te missen dankzij ‘Spoorloos’

VTM verwent zijn kijkers vanavond niet alleen met de seizoensfinale van 'Familie'. Na de laatste dubbelaflevering van de serie lost de zender meteen een dubbelaflevering van 'Spoorloos', de nieuwste zomerse webisode. In die spin-off van 'Familie', die uitsluitend online verschijnt, vertrekken Lars en Veronique op missie omdat ze ergens 'iets' moeten gaan ophalen. Onderweg halen ze herinneringen op aan 1988, toen ze als buren opgroeiden en een ingrijpende gebeurtenis meemaakten. Die plot is wel een vervelende spoiler voor de 'Familie'-kijkers, want die weten hierdoor al dat Lars en Veronique de slotepisode in elk geval zullen overleven.

Nieuwkomers Tijmen Van Damme (17) en Bloeme Feyaerts (16) vertolken in 'Spoorloos' de jonge versie van Lars en Veronique.

Na de dubbelaflevering van vanavond komt er elke weekdag van de vakantie een nieuwe episode van 'Spoorloos' online. Die zal steeds vanaf de middag te vinden zijn op vtm.be en VTM GO.