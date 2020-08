Vanavond op tv: Tom Waes scheert schapen en haalt Kevin De Bruyne het van Eden Hazard? Vrijdag 7 augustus IDR

07 augustus 2020

07 augustus 2020

Veel kijkplezier!

‘Wizards’, vanaf vandaag op Netflix



Filmmaker Guillermo del Toro en het animatieteam van DreamWorks nemen je andermaal mee in een magische animatiewereld waarin trollen, aliens en tovenaars de strijd aangaan om het einde der tijden te voorkomen. Klinkt een tikje onnozel en het ziet eruit als een kinderreeks, maar geloof ons: ‘t is ook ideaal vertier voor volwassenen!

‘Johnny English’, 21u05 op VTM



Toegegeven: James Bond is hij niet, maar wij genieten minstens zo hard van de avonturen van de klungelige spion Johnny English. In het eerste deel van de franchise is te zien hoe English (Rowan Atkinson) de opdracht krijgt om de kroon van de Britse koningin te bewaken, want die zal tentoongesteld worden in de Londense Tower. Maar alle goede wil van Johnny ten spijt, is de diefstal toch een feit...

‘Champions League: 2019 -2020', 20u30 op Vier



We hebben het geprobeerd, maar verder dan ‘iets met voetbal’ zijn we niet geraakt in deze omschrijving. Al hebben we dankzij onze mannelijke collega’s wél begrepen dat deze terugwedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid in de achtste finales van de Champions League wel belangrijk is. Zeker ook omdat het een mini-onderonsje van de de Belgen wordt: Kevin De Bruyne treedt aan voor de Engelse ploeg, terwijl Eden Hazard de Spanjaarden komt versterken. En kan er ons dan nu iemand uitleggen wat een ‘baklijn’ is?

‘Revenge of the Pink Panther’, 20u40 op CAZ



Mag er volgens jou op vrijdag al eens gelachen worden? Dan is ‘Revenge of the Pink Panther’ een topidee. Daarin kruipt de (ondertussen overleden) Britse acteur Peter Sellers opnieuw in de huid van inspecteur Jacques Clouseau. Dit keer moet de politieman proberen om niet zelf vermoord te worden. Klinkt ernstig, maar ‘t is - ook al dateert de film uit 1978 - vooral hilarisch dankzij de geniale vertolking van Sellers. Aanrader!

‘Reizen Waes’, 20u20 op NPO 3

Kan jij met deze warme temperaturen wel wat afkoeling gebruiken? Dan moet je vanavond afstemmen op de Nederlandse zender NPO 3. In deze herhaling van ‘Reizen Waes’ trekt Tom immers naar Groenland. Maar liefst 85 procent van het land is bedekt met een dikke ijsmassa, dus brrrrrrrr!