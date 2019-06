Vanavond kennen we de winnaar: de 10 hoogtepunten uit 'Homo Universalis' Isabelle Deridder

27 juni 2019

00u00 0 TV Selattin Defevere (18) of Steven De Weirdt (52): één van hen wordt vanavond in 'Iedereen beroemd' gekroond tot 'Homo Universalis'. De finaleproef zal hen letterlijk bloed, zweet en tranen kosten: wie als eerste een druppel van elk van die drie lichaamsvochten kan produceren, wint en mag een jaar lang gratis op reis. Deze tien andere proeven bleven ons bij.

Van 100 naar 99

Fashion queen zonder ballen

In de allereerste opdracht van dit seizoen hing een net met 99 ballen aan het plafond. Wanneer dat opengemaakt werd, moesten de kandidaten zo snel mogelijk een bal proberen te grijpen. Voor Shanti Zohra, die eerder al te zien was in 'Shopping Queens' en indertijd ook werd gelinkt aan Ignace Crombé, bleek dat een brug te ver. "Ik denk dat ik maar een fashion queen zal blijven", zei ze.

Van 97 naar 96

Kuskesdans op Valentijnsdag

Het had geen haar gescheeld of finalist Selattin was na deze opdracht geëlimineerd geweest. Op Valentijnsdag moesten de deelnemers elkaar kussen op de tonen van 'de kuskesdans'. De kandidaat die aan het einde van deze leuke, maar moeilijke opdracht zonder smakkerd overbleef, moest het spel verlaten. Kandidaat Karel besliste dat het Michel werd. "Ik heb het spel misschien verloren, maar straks krijg ik een kus van mijn vrouw", reageerde die laatste.

Van 85 naar 84

Tranen en verbroken vriendschappen

Bij deze opdracht werden de kandidaten in twee groepen verdeeld. Ze moesten ofwel een badmuts, ofwel een wollen muts uit de stapel halen, om daarna hun partner met dezelfde kleur te vinden. Het werd een opvallende aflevering dankzij afvaller Nancy (foto). Zij was kwaad op Naomi, met wie ze op voorhand had afgesproken een koppel te vormen, maar de communicatie liep mis. "Ik had altijd gezegd dat ik zou huilen als ik uit het spel ging, maar dat ga ik nu niet doen. Het is mijn fout niet."

Van 51 naar 50

Paaseieren verstoppen...

Wie kan het best een paasei verstoppen? Dat was de geluksproef waarmee dit seizoen werd bepaald wie niet bij de eerste 50 kandidaten zou eindigen. Het onschuldige meisje Ika (foto) mocht zoeken en wipte zo de 19-jarige Femke uit het spel. "Echt stom", klonk het bij de studente Ergotherapie.

Van 50 naar 49

... en kiezen

De kandidaten mochten in de aflevering erna zelf op 'jacht' naar paaseieren. Ze konden kiezen uit vijf chocolade-eieren met daarin een geldbedrag. Maar daar waren wel risico's aan verbonden, want de kandidaat die het grootste bedrag binnenhaalde, moest wel naar huis. Dat werd lerares Sofie, die als troostprijs 500 euro meekreeg.

Van 39 naar 38

Carmen komt kuisen

Wat komt Carmen Waterslaeghers uit 'F.C. De Kampioenen' doen in 'Homo Universalis'? Stofzuigen, tiens. En dus moesten de kandidaten hun voeten zo lang mogelijk omhoog houden. Volgens finalisten Selattin en Wim was dit één van de moeilijkste proeven. Zij hielden het wel meer dan twee uur vol.

Van 23 naar 22

Niet eerlijk?

In deze aflevering moesten de kandidaten vier tennisballen oprapen achter een tuindraad. Een proef waar achteraf wel wat ophef over was, aangezien Stijn (foto) - die op z'n elfde z'n rechterhand verloor en sindsdien met een prothese door het leven gaat - de afvaller was. De proef legde hij bovendien af zonder prothese.

Van 17 naar 16

Om ter traagst

De overgebleven kandidaten moesten in deze proef een wielerwedstrijd rijden, maar dan wel zo traag mogelijk. Publiekslieveling Swa, een 66-jarige gepensioneerde mijnwerker en fulltime rocker, zette zijn voeten op de grond en mocht vertrekken.

Van 15 naar 14

De kleren maken de man

De kandidaten mochten in deze opdracht hun innerlijke Jani naar boven halen. Jani's collega-styliste Lien Degol (foto) jureerde de proef. Het was snel duidelijk dat Roger de afvaller zou worden, want de man stond - ondanks twee paar schoenen in z'n paskamer - toch op blote voeten voor Lien.

Van 10 naar 9

Geloofwaardig sterven

De laatste tien kandidaten moesten een sterfscène naspelen voor de ogen van regisseur Jan Verheyen. Volgens Jan viel Ward op de minst geloofwaardige manier dood, waardoor de

Limburgse sportleraar uit het spel werd gekegeld.

'Iedereen beroemd', vanavond om 19 uur op Eén