Vanavond keert Lut Hannes (Angèle) terug naar ‘Thuis’ na overwinning borstkanker: "Ik moet me nu 100% inzetten om 50% van de oude Lut te halen" Hans Luyten

09 april 2019

00u00 0 TV Borstkanker hield haar een jaar van de 'Thuis'-set, maar vanavond maakt Lut Hannes (64) haar rentree in 's lands populairste soap. Een levenslustig personage als Angèle vertolken is echter niet zo simpel, want Luts gezondheid is nog niet optimaal. "Ik ben dus slechts in enkele scènes te zien."

"Nee, ik voel me nog niet de oude", zegt Lut Hannes. "Ik moet me nu honderd procent inzetten om zo'n vijftig procent van de oude Lut te kunnen halen. Maar het feit dat ik al enkele weken opnieuw op de set sta, wil wel zeggen dat het beter met mij gaat. Er zijn wel nog een paar issues: mijn concentratie is zwakker, ik ben vlugger moe en mijn gewrichten doen soms pijn. Dus ja, het moet en mag nog beter."

Nooit vroege opnames

Gelukkig kan Lut op de set rekenen op de steun en het begrip van haar medeacteurs. "Ik werd fantastisch opgevangen door mijn lieve collega's. Geen verrassing voor mij, want het voorbije jaar heb ik op geen enkel moment het gevoel gehad dat 'Thuis' me in de steek liet. Dat ik nu al aan de slag kan, heb ik vooral te danken aan de aanpassingen die de makers mij gunnen. Ik sta nog maar voor een beperkt aantal scènes per dag op de set en nooit op vroege uren. Zonder zoveel begrip van de makers denk ik niet dat een terugkeer nu al zou lukken. Dankzij hen heb ik eindelijk weer het gevoel dat ik meedraai in de werkende wereld."

Niet alleen van haar collega's, ook van de 'Thuis'-fans krijgt ze heel veel steun. De online fansites zijn daar het bewijs van. "Ja, dat heb ik inderdaad gemerkt", zegt Lut. "Ik heb tijdens mijn afwezigheid enorm veel berichten gekregen. Kaartjes, mails, zelfgemaakte dingen, cadeautjes. Een hele lade vol. Ik heb ze nog allemaal en hou ze zeker bij. Ja, dat ik zoveel steun kreeg en krijg van de 'Thuis'-kijker, doet me enorm veel plezier"

Mooie verhaallijn

De terugkeer van de vrolijke Angèle zal voor sommige 'Thuis'-fans een opluchting zijn. Op internetfora vinden enkele fans de verhaallijnen in de soap de laatste tijd immers nogal somber. Daar valt iets voor te zeggen. Zo verloor Paulien haar ongeboren kind na een val van de trap, kwam de kleine Sandrine om na een verdwaalde politiekogel, overleed Sams adoptiemoeder na een verkeersongeval en kondigde ALS-patiënt Steven zijn euthanasie aan. Producer Hans Roggen nuanceert. "Goh, dat is maar waar je de focus op legt", zegt hij. "Ik zou met evenveel tegenvoorbeelden kunnen staven dat 'Thuis' op dit moment ook bulkt van liefde, hoop en vriendschap. Ik denk aan Joren, die smoorverliefd is, en Bill, die met de steun van Frank tegen zijn drankverslaving vecht. Of Olivia en Lowie die met hun beperkte ouderervaring Emil een warme thuis bieden. En er is Thilly, die het leven van haar zus Judith weer op een positieve manier op orde komt zetten." Ook Angèle wacht een mooie verhaallijn. "Eddy zal haar met open armen en een klein hartje ontvangen", zegt Roggen, die ook voor Paulien beterschap voorspelt. "Haar ongeluk zal positieve verhalen in gang zetten. Nog even en het geluk zal ook haar opnieuw toelachen."