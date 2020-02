Vanavond keert Liesbeth terug in ‘Familie’: “Het gaat vuurwerk geven” Jan Ruysbergh

14 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV " Als je een goed verhaal hebt, bel je me maar”, had Hilde De Baerdemaeker (41) bij haar afscheid aan de makers van ‘Familie’ laten weten. Die houden woord, want na vier jaar staat ze weer te blinken op de set als Liesbeth. Haar comeback op Valentijnsdag zal niet zonder slag of stoot passeren nu haar ex Benny samen is met Robyn. “Ja, dat gaat nog vuurwerk geven”, zegt Hilde geheimzinnig in Dag Allemaal.

Toen ze in het najaar van 2016 uit ‘Familie’ verdween - Liesbeth ­verhuisde na de breuk met Benny (Roel Vanderstukken) naar Amsterdam waar ze iemand nieuw leerde kennen - was dat voor heel wat kijkers een ontgoocheling. Het gemis is al lang gaan liggen, maar de fans zullen er niet rouwig om zijn dat Hilde De Baerdemaeker weer op de set van ‘Familie’ staat. “En dat doet deugd”, zegt ze. “De studio mag intussen verhuisd zijn van Boortmeerbeek naar Lint, de decors, de cast en de crew zijn bijna exact hetzelfde gebleven, dus voelde het als thuiskomen. En Liesbeth spelen, da’s als fietsen hé, zoiets verleer je niet.”

Liesbeth ging niet dood, terugkeren kon altijd. En dat doe je wellicht niet als decorvulling.

(lacht) Goh, ik mag niet te veel verklappen, natuurlijk, maar Liesbeth heeft iets heftigs meegemaakt in Nederland waardoor ze even terug bij haar vader Patrick wil zijn. Maar ja, die woont natuurijk niet alleen in z’n huis...

Inderdaad, ook Liesbeths ex Benny woont daar met z’n nieuwe vriendin Robyn...

(knikt) Uiteraard zorgt dat voor complicaties. Grappig is dat Jits Van Belle, die Robyn speelt, en ik goede vriendinnen zijn. Wij zaten samen op het conservatorium in Gent en hebben al vaak samengewerkt, zowel in het theater als op tv.

Goeie vriendinnen die rivalen spelen...

Dat gaat absoluut vuurwerk geven! (lachje)

Hoe zou jij er in het echt mee omgaan als de ex van je man ineens een concurrente blijkt?

Dat is natuurlijk een ander verhaal. Ik maak er geen geheim van dat ik mij zeer gelukkig mag prijzen met de ex van Pieter. Ik zie Elke minstens wekelijks en dat is altijd behoorlijk gezellig. (aarzelt) Ik mag niet te veel spoilen, maar met de schrijvers van ‘Familie’ hebben we daar op voorhand goed over gebabbeld: ook in een soap kan je deze situatie genuanceerd aanpakken en kan de nieuwe vriendin daar zeker voor openstaan.

Dus aanvankelijk ziet Robyn Liesbeth niet als een bedreiging.

Ach, Robyn is Robyn. Zij heeft een heel groot hart, en ze is helemaal niet wantrouwig tegenover Liesbeth. Ik mag wel zeggen dat zij eigenlijk te goed is voor de wereld. En dan… puntje puntje puntje. (lacht)

