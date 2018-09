Vanavond is het zover: Glennis Grace klaar voor finale 'America's Got Talent' TDS

18 september 2018

09u43

Bron: ANP 0 TV Glennis Grace staat dinsdagavond in de finale van America's Got Talent. De Amerikaanse tv-kijkers beloonden haar vorige week met een plekje in de eindronde van de Amerikaanse talentenjacht.

De finale is verdeeld over twee avonden, die om 02.00 uur Nederlandse tijd beginnen. Er zijn nog tien finalisten in de race. Glennis Grace heeft al aangekondigd dat ze twee keer optreedt. Dinsdagavond zingt ze solo en woensdag zingt ze een duet met een bekende artiest.

De zangeres uit Amsterdam haalde de finale met vertolkingen van onder meer Nothing Compares 2 U van Prince en Never Enough uit de film The Greatest Showman. Ze kon rekenen op lovende woorden van de jury. Vorige week in de halve finale van de NBC-show kreeg ze een staande ovatie na haar vertolking van het nummer This Woman's Work. Juryvoorzitter Simon Cowell noemde haar optreden het beste van de avond.

Glennis Grace ontmoet in de finale van America's Got Talent stevige concurrentie, variërend van stand-upcomedians tot acrobaten en van een goochelaar tot een operazanger. De winnaar gaat naar huis met een miljoen dollar en krijgt een eigen show in Las Vegas.