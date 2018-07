Vanavond in 'Telefacts Zomer': het inferno in de Grenfelltoren SD

Vanavond brengt 'Telefacts Zomer' het verhaal van de Grenfelltoren in West-London, de woonblok van 24 verdiepingen die vorig jaar volledig afbrandde. Maar liefst 72 mensen stierven in de zwaarste brand in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog. Eén defecte koelkast leidde tot een brand die drie dagen lang heeft gewoed. Tientallen omstaanders hebben de eerste uren met hun smartphones beelden gemaakt. Aan de hand van die smartphonebeelden en getuigenissen van overlevenden en brandweermensen die bij het drama betrokken waren, wordt het verhaal gereconstrueerd.

'Telefacts Zomer': het inferno in de Grenfelltoren, vanavond om 21u55 op VTM.