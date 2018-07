Vanavond in 'Telefacts Zomer': Eden Hazard, de speelvogel van het wereldvoetbal SD

Vrijdag is het erop of eronder voor de Rode Duivels, dan nemen ze het op tegen voetbalgigant Brazilië in de kwartfinale van het WK in Rusland. In 'Telefacts Zomer' brengt Julie Colpaert vanavond een portret van Eden Hazard. Dagenlang is hij gevolgd en in de reportage komt hij naar voor als een coole, relaxte man die zich vooral wil amuseren op het veld en verder liefst zo normaal mogelijk wil zijn. “Als ik met voetbalpensioen ga, wil ik misschien in een warm land op een boerderij gaan wonen ofzo”, vertelt hij in een dubbelgesprek met zijn absolute boezemvriend Christian Benteke. In de reportage praten ook Thierry en Carine Hazard, zijn ouders, Kylian en Thorgan, zijn broers, Michy Batshuayi en Marouane Fellaini over de sterspeler.

