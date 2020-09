Vanavond in ‘Pano’: de lange weg naar euthanasie Jacob De Bruyne

30 september 2020

06u47 0 TV Naar een dokter stappen en hem vertellen dat je euthanasie wil. Je zou kunnen denken dat het zo eenvoudig is, maar dat is het dus niet.

Hoe gaat het dan wel in zijn werk? Hoe wordt zo'n beslissing genomen? Maar vooral: waar liggen de pijnpunten van de wet? Want die zijn er wel degelijk. Het reportageprogramma 'Pano' gaat op bezoek bij de euthanasiecommissie die er moet op toezien dat de wet wordt nageleefd. Maar volgens de (oud-)leden is de commissie te laks en niet transparant. Aan bod komen Nancy en Ruth. Zij ondervinden hoe moeilijk het is om, zélfs als je ondraaglijk lijdt, euthanasie te krijgen. Nancy heeft er vier jaar geleden om gevraagd, Ruth twee jaar geleden. "Ik blijf strijden voor mijn rechten", zegt de 28-jarige Ruth, die met psychische problemen kampt.

'Pano’, Eén, 21.30 uur