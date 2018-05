Vanavond in 'Dossier X': Eén van de meest spraakmakende gokschandalen van ons land SD

07 mei 2018

11u25 0 TV In het voetbalseizoen 2004-2005 belandde de Belgische competitie van de ene dag op de andere in slecht daglicht. Er werd vermoed dat heel wat wedstrijden vervalst werden. Eén man slaagde erin de hele competitie te manipuleren: Zheyun Ye, een criminele spilfiguur in een internationaal gokschandaal, beter bekend als de gokchinees. 'Dossier X' brengt het verhaal.

'Dossier X' reconstrueert vanavond aan de hand van het gerechtelijk onderzoek en van getuigenissen van speurders, één van de meest spraakmakende gokschandalen van ons land.

Zheyun Ye was een Chinese zakenman die in ons land voetbalwedstrijden probeerde te vervalsen om hoge winsten op te strijken. Dit probeerde hij door te infiltreren in het hart van voetbalclubs die ofwel in financiële moeilijkheden verkeerden, ofwel de ambitie hadden om te promoveren. Ye pretendeerde grote bedragen te willen investeren of de club zelfs helemaal over te nemen. Hij legde ook contacten met trainers en spelers, onder meer met de belofte hen aan een zeer goed betaald contract te helpen bij de clubs waarin hij wou investeren. Er was één voorwaarde: de clubs moesten slecht presteren, zogezegd om hun marktwaarde naar beneden te halen.

Maar het eigenlijke doel van Zheyun Ye was grote winst maken bij het gokken. Hij gaf spelers en trainers grote hoeveelheden zwart geld om zich tijdens een wedstrijd onvoldoende in te zetten, en manipuleerde op die manier tal van voetbalmatchen. Daarnaast bedreigde hij de mensen die hem tegenwerkten, of die niet de gewenste resultaten konden voorleggen.

Voetbalclub Lierse was één van de clubs die hij op die manier probeerde te manipuleren. Trainer Paul Put en hulptrainer Patrick De Man gingen akkoord om opzettelijk slecht te spelen, om op die manier de Chinese investeerder Ye tevreden te stellen. Lierse had namelijk dringend geld nodig om te kunnen overleven, en Put en De Man zagen geen andere oplossing.

Aan de praktijken van de Gokchinees kwam een einde na een incident in het Brusselse Hilton Hotel, waarbij Ye een jonge vrouw met wie hij wilde samenwerken, aanrandde. Zheyun Ye werd door de politie ondervraagd, maar weer vrijgelaten. Nadien vluchtte hij naar China. Het gerecht heeft hem nooit meer kunnen opsporen.

Uiteindelijk werden in juni 2014 23 verdachten veroordeeld. Ye kreeg bij verstek 5 jaar effectief, Paul Put 2 jaar, Patrick De Man 12 maanden met uitstel.

