Vanavond in ‘Alloo in de Nacht’: een nachtshift bij de Scheepvaartpolitie en een bezoek aan de 'Pure Love Club'

MC

12 maart 2020

10u00

Bron: VTM 0

We hoeven niet op een nieuwe reeks van ‘Alloo bij de Wegpolitie’ te wachten vooraleer we de reportagemaker nog eens aan het werk zien bij de politie. Vanavond loopt Alloo een nachtshift mee met de Federale Scheepvaartpolitie in de Antwerpse haven. Eerste Hoofdinspecteur Wim werkt in barre omstandigheden. In een fikse regenbui moet hij bijstand bieden bij een verkeersongeval. Even later wordt een diefstal gesignaleerd en treft hij een man aan die al een half uur naar huis wandelt nadat zijn brommer de geest gaf.

Verder bezoekt Alloo het sorteercentrum van Bpost in Oudenaarde en belt hij aan bij Christiane, die verlamd is aan alle ledematen en door de nachtzorg wordt bijgestaan. Ook praat Luk met Roald, een vaste klant van de Pure Love Club, een erotisch café met kamerverhuur.