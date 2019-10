Vanavond eindigt zesde seizoen ‘Gert Late Night’: Gert en James verlaten Evanna met film én single VANAVOND EINDIGT ZESDE SEIZOEN 'GERT LATE NIGHT' MC/SVH

10 oktober 2019

00u00 0 TV Met 'Gert Late Night: De Movie', een film met alle bootgasten, sluiten Gert Verhulst (51) en James Cooke (34) vanavond een succesvol zesde seizoen op feestelijke wijze af. Een zevende seizoen van hun talkshow staat zo goed als zeker in de steigers. En nóg leuk nieuws voor de fans: samen met Jan Smit (33) brengen Gert en James morgen zowaar hun eerste single uit.

Uitvaren in stijl, heet dat. Want nadat Gert en James hun sterren uit 'Gert Late Night: De Movie' gisteren ontvingen op een grootse première, bestormt het duo vanaf morgen ook de hitlijsten. 'Altijd' heet hun single. Een nummer dat ze danken aan inmiddels goede vriend Jan Smit. "Het nummer ontstond spontaan", klinkt het. "Jan Smit was twee weken geleden te gast op onze boot en meteen ontspon zich een mooie vriendschap. Die mondde uit in 'Altijd', een absolute meezinger. Het liedje werd aan boord geboren op gitaar, maar groeide uit tot een gemeenschappelijke compositie en werd aangevuld met blazers."

Verstoord slaappatroon

Morgenochtend trekt het nieuwe muzikale trio met de song naar de radiozenders. Maar, zo bleek gisteren op de feestelijke première, daarna is er even tijd om terug te blikken op alweer een erg succesvol seizoen. "Aan het einde van zo'n zes weken rollercoaster op de boot ben je moe", lacht Verhulst. "Vroeger had dat vooral te maken met uitdagingen en te laat opblijven. Deze keer heeft onze film roet in ons slaappatroon gestrooid. De voorbije weken namen we die filmfragmenten al op maandag op. Dat was dan vaak draaien tot 1 uur 's nachts en zo was de week al om zeep, hé. Want elke ochtend om 8 uur beginnen we met de opnames van het ontbijt."

"Of het na zes seizoenen nog de moeite loont? De inspanningen lonen wel, ja. De kijkcijfers zijn goed (zo'n 435.000 kijkers per aflevering, red.). Beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Iets minder dan in het voorjaar. Maar dat heeft te maken met programma's op andere zenders en met het seizoen. We hebben een niet geweldig groot, maar stevig publiek. En we zijn relevant, krijgen heel veel sympathieke reacties. We zijn succesvol. Eerlijk, ik wil nog een paar seizoenen voortdoen."

Geen 'Gert Last Year'

Deze winter trekken Gert en James wel niet meer naar hun kasteel in de Ardennen. Omdat 'De Battle' start in november, 'Dancing with the Stars' nog even doorloopt en beide presentatoren zetelen in de jury van 'De slimste mens ter wereld', is er geen tijd meer voor 'Gert Last Year'. (MC/SVH)

'Gert Late Night'

VIER

21.30 uur