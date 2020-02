Vanaf morgen in een nieuw jasje: zo zag de VTM NIEUWS-studio eruit door de jaren heen DVDE

02 februari 2020

11u57

Bron: VTM NIEUWS 0

VTM NIEUWS staat voor de grootste verandering in zijn geschiedenis: vanaf maandag 3 februari presenteren Stef Wauters en zijn collega-ankers vanuit Antwerpen. Door de jaren heen is de studio in Vilvoorde geregeld van decor veranderd. Een overzicht in bovenstaande video.