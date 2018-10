Vanaf Halloween terug op Canvas: het 2de seizoen van 'The Handmaid’s Tale' MVO

17 oktober 2018

Na het grote succes van het eerste seizoen, keert 'The Handmaid's Tale' op 31 oktober terug op Canvas met seizoen 2.

De reeks, gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood, is een bloedstollend drama over een dystopische en totalitaire maatschappij in de nabije toekomst. Vrouwen worden er behandeld als tweederangsburgers en een aantal van hen worden als ‘dienstmaagden’ misbruikt voor seksuele diensten.

De reeks werd in Amerika gelanceerd in volle #metoo-storm en werd als een vingerwijzing gezien naar de vrouwonvriendelijke politiek en het seksistische discours van Donald Trump.

Het verhaal

In de tweede reeks volgen we de verdere belevenissen van June (Elisabeth Moss) en de andere ‘dienstmaagden’. Aan het eind van het eerste seizoen waren we getuige van een kleine revolte: June – ‘Offred’ genoemd, naar haar ‘eigenaar’ Fred - nam het op voor één van de andere dienstmaagden en weigerde haar te stenigen. Als gevolg daarvan werd de zwangere June afgevoerd in een busje.

In het begin van het tweede seizoen zien we hoe June terechtkomt in de toekomstige versie van het baseballstadion Fenway Park nabij Boston. Daar wacht haar samen met een aantal andere dienstmaagden een verschrikkelijke groepsexecutie.

Hoe ze daaraan zal ontsnappen, zien we vanaf woensdag 31 oktober om 21u15 op Canvas (telkens twee afleveringen na elkaar) en op VRT NU.