Vanaf 27 maart: ‘Blind Gekocht’ laat koppels al hun spaargeld afgeven voor huis dat ze nooit zagen TDS

13 maart 2019

13u56

Bron: VIER 0

Wat gebeurt er wanneer koppels één van de meest belangrijke beslissingen in een mensenleven - zonder enige controle - uit handen geven? Hun zuurverdiende spaarcenten worden toevertrouwd aan experten: zij gaan, samen met Dina Tersago, voor de koppels op zoek naar een huis. Er is maar één detail: de koppels krijgen het huis pas te zien wanneer het gekocht is... ‘Blind Gekocht’, woensdag 27 maart op VIER.