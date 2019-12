Vanaf 18 december op Netflix: het gestoorde verhaal van dierenbeul die zich ontpopt tot sadistische moordenaar Sven Van Malderen

05 december 2019

18u14

Bron: News.com.au 0 TV Vanaf 18 december op Netflix: ‘Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer’, een documentaire die het gestoorde verhaal van Luka Magnotta vertelt. De Canadees evolueerde van een gehate dierenbeul naar een sadistische moordenaar.

Magnotta liet voor het eerst van zich horen in 2010 via een YouTubefilmpje. Daarop was te zien hoe hij twee katjes in een plastic zak stopte en ze vervolgens verstikte met een stofzuiger. Ook de gruwelijke beelden van een python die een levend katje verorbert, zouden van zijn hand zijn. Dierenrechtenactivisten loofden toen al 5.000 dollar uit voor de gouden tip die naar hem zou leiden.

Twee jaar later verspreidde Magnotta een video waarop te zien was hoe hij een Chinese student gruwelijk vermoordde met een ijspriem en een keukenmes. Nadat hij het stoffelijk overschot van Lin Jun in stukken gesneden had, stuurde hij verschillende lichaamsdelen via een postpakket op naar scholen en politieke partijen. In bijhorende briefjes liet de meedogenloze dader weten nog meer mensen te zullen ombrengen.

Magnotta dacht te kunnen ontsnappen door vanuit Montreal naar Parijs te vliegen, maar Interpol lanceerde een internationale klopjacht. Elf dagen na de gruwelijke feiten kon hij bij de lurven gevat worden in een internetcafé in Berlijn. De voormalige pornoacteur was op dat moment druk bezig met nieuwsberichten over zichzelf te lezen.

In december 2014 kreeg Magnotta levenslang voor de gruwelijke moord. Hij was zelf voor de vrijspraak gegaan omdat hij “psychisch niet in orde zou zijn”.

Nu wijdt regisseur Mark Lewis dus een documentaire aan de ‘Canadian Psycho’, zoals zijn bijnaam luidde. “Het is een echte thriller geworden, met een hele hoop onverwachte wendingen”, klinkt het in het promopraatje. “Enkele internethelden gingen de uitdaging aan om hem te vatten, voor hun vindingrijkheid sta je als kijker te applaudisseren. De ware identiteit van de moordenaar zal je uiteindelijk naar adem doen happen.”