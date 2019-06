Van zegen naar vloek: Dubrovnik vreest voor overvloed aan ‘Game Of Thrones’-toeristen MVO

24 juni 2019

De Kroatische stad Dubrovnik kreeg een economische boost nadat 'Game Of Thrones' er begon te filmen in 2011. De stad is voor fans van de reeks erg herkenbaar als King's Landing, de plaats waar de IJzeren Troon stond. Dubrovnik was altijd al een populaire vakantiebestemming, maar nu is het aantal toeristen niet meer te houden en verandert de populariteit van een zege in een vloek.

De vele ‘Game Of Thrones’-fans die naar de stad trekken zijn namelijk talrijker dan de 1.500 inwoners van Dubrovnik. De burgemeester liet weten het aantal toeristen flink terug te willen schroeven, omdat het aanbod de vraag niet meer aankan. Daarnaast zou de stad haar status als UNESCO-erfgoed kunnen verliezen door de overvloed aan toerisme.

De stad ziet er ondertussen ook al ander uit: er zijn ‘Game Of Thrones’-winkels, en bars in de buurt van de ouderwetse trappen waar ‘Cersei haar boetetocht moest doen’ verkopen ‘Shame-Mojito’s’. “Van de achttien toeristische rondleidingen die de stad aanbiedt, gaan er acht over ‘Game Of Thrones’”, laat een local weten. “De andere lokken bijna geen bezoekers meer.” Toch zullen veel lokale handelaars blij zijn als de winter terugkeert. “We hopen dat de hype snel uitdooft”, klinkt het.

Dubrovnik is niet de enige stad die overspoeld wordt door ‘Game Of Thrones’-toerisme. Vorig jaar was één op zes toeristen die naar Noord-Ierland trok geïnspireerd door de serie. Een groot deel van de reeks werd daar immers opgenomen.