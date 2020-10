Van vrolijke tekenfilms tot griezelseries: dit zie je deze maand op Netflix, Streamz en Disney+ MVO

01 oktober 2020

13u00 2 TV Zoveel streamingdiensten, zo weinig tijd! Wij zochten naar de pareltjes die deze maand verschijnen op de verschillende platformen. Met deze programma’s op Netflix, Streamz en Disney+ kom je zonder moeite de herfst door.

‘Over The Moon’ - vanaf 23 oktober

‘Over the Moon’ is Netflix’ nieuwste animatiefilm, geregisseerd door de Oscarwinnende animator en filmmaker Glen Keane. Met vastberadenheid en een grote passie voor de wetenschap bouwt het pientere meisje Fei Fei een raket om naar de maan te reizen en zo het bestaan van een legendarische maangodin te bewijzen. Eenmaal op de maan start een groots avontuur en ontdekt ze een wonderlijk land met fascinerende wezens.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Emily In Paris’ - vanaf 2 oktober

De nieuwe romantische komedie ‘Emily in Paris’ werd geschreven door Darren Star, bekend van ‘Beverly Hills 90210’, ‘Melrose Place’ en ‘Sex And The City’. De serie speelt zich af in de stad van de liefde, Parijs. Emily, een ambitieuze twintiger uit Chicago die actief is in de marketing, scoort haar droomjob in Parijs. Het bedrijf waarvoor ze werkt neemt een Franse luxe marketingbureau over, en zij krijgt de taak om de social media strategie van het bedrijf onder handen te nemen. Het nieuwe leven van Emily in de lichtstad zal met ups en downs verlopen, met natuurlijk vriendschap maar ook romantiek.

‘BLACKPINK: Light Up the Sky’ - vanaf 14 oktober

Ze zijn een wereldwijde sensatie, maar ze leven in een harde wereld. In deze documentaire nemen de Zuid-Koreaanse meisjes van de K-popgroep BLACKPINK je mee voor een blik achter de schermen.

‘The Haunting of Bly Manor’ - vanaf 9 oktober

Wie al helemaal klaar is voor Halloween zal erg blij zijn met deze spookachtige serie. Van de makers van het akelige ‘The Haunting Of Hill House’ komt er nu een nieuw huis vol geesten. Dit keer in het Engeland van 1980. Na de tragische dood van een au pair huurt Henry Wingrave een nieuwe nanny in om voor zijn neef en nichtje te zorgen, twee weeskinderen die in Bly Manor wonen samen met een conciërge en een schoonmaakster. Maar niets is wat het lijkt tussen die vier muren... En wat de vorige au pair betreft? In Bly Manor betekent ‘dood' niet per se ‘weg’.

‘Aquaman’ - vanaf 17 oktober

Laat niemand ooit nog beweren dan Aquaman geen coole superheld is, want Jason Momoa heeft dat misverstand voorgoed de wereld uitgeholpen. De voormalige ‘Game Of Thrones’-acteur toont aan dat hij veel meer kan dan alleen met vissen praten. Leuk weetje: naast Jason zien we ook Amber Heard terug als held. Maar vanwege de controverse rond haar rechtszaak tegen ex Johnny Depp hebben ‘Aquaman’-fans een petitie opgestart om haar te schrappen uit de geplande sequel.

Zoey’s Extraordinary Playlist - vanaf 1 oktober

Zoey heeft een bijzondere gave: ze kan de gedachten van andere mensen horen. Handig, denk je. Maar er zit een addertje onder het gras: ze hoort die gedachten namelijk steeds als uit de kluiten gewassen musical- en dansnummers. Niet altijd leuk voor haar, maar wel leuk voor jou als kijker. ‘Zoey’s Extraordinary Playlist’ is een frisse, zeemzoete, kleurrijke opgewekte romantische en tragikomische reeks die je helemaal inpakt met een heerlijke levensvreugde.

‘Vagrant Queen’ - vanaf 1 oktober

Scifi-fans, houd je vast aan de ringen van Saturnus, want dit is waar ‘Star Trek’ en humor elkaar ontmoeten. ‘Vagrant Queen’ volgt een jonge, voormalige koningin die het heelal afschuimt om uit de klauwen te blijven van een meute schurken die haar willen elimineren en ondertussen ook wilde avonturen beleeft. Kleurrijk entertainment boordevol actie, vreemde personages en verrassende werelden.

STREAMZ+

‘Bad Boys for Life’ - vanaf 24 oktober op Streamz+

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Next level Hollywood shit! Adil El Arbi en Bilall Fallah, het meest luidruchtige regisseursduo van de Lage Landen, scheerden zeer hoge toppen met hun film ‘Bad Boys for Life’. Niemand minder dan Will Smith en Martin Lawrence werden hun beste maatjes in LA en zonder schroom dropten ze deze Hollywoodvedettes in het gekende El Arbi- en Fallah-wereldje: vuilbekkerij, schietpartijen, hyperactieve montage, visuele spielerei en loeiharde actie. De film werd een globale blockbuster en bracht meer dan 400 miljoen dollar ( 341 miljoen euro) in het laatje.

‘Judy’ - vanaf 3 oktober op Streamz+

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Renée Zellweger won een Oscar voor haar perfecte vertolking van Hollywoodlegende Judy Garland. Deze biopic blikt terug op enkele sleutelmomenten in het leven van de actrice, met als vertrekpunt het jaar 1968. Dat is het jaar dat Garland - ondertussen verslaafd aan drank en drugs - met een concertenreeks in Londen een finale act breit aan haar carrière.

‘Cats’ - vanaf 9 oktober op Streamz+

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Akkoord, deze prent werd bestempeld als hét filmfiasco van 2019, maar zeg nu zelf, dat wil je toch gezien hebben? De musical ‘Cats’ heeft trouwens ook een topcast, met onder andere Jennifer Hudson, Idris Elba, Taylor Swift, James Corden en Ian McKellen. Dat ze allemaal met de computer zijn bewerkt om eruit te zien zoals een kat, moet je er maar even bijnemen.

‘Spies in Disguise’ - vanaf 23 oktober

Dit vreemde verhaal springt er vooral uit vanwege de sterrencast: spion Lance Sterling (Will Smith) en wetenschapper Walter Beckett (Tom Holland) zijn elkaars tegenpolen. Lance is charismatisch en geslepen, en Walter is eerder klungelig. Toch moet Walter Lance bijstaan tijdens een moeilijke missie. En daarvoor moet hij zich wel een heel rare vermomming aanmeten: hij verandert in een duif.

‘Once Upon A Snowman’ - vanaf 23 oktober

We zijn gek op Anna en Elsa, maar dé topfavoriet uit ‘Frozen’ blijft toch de vrolijke sneeuwman Olaf. Geen wonder dat hij nu zijn eigen film krijgt. ‘Once Upon A Snowman’ speelt zich af in de periode van de eerste ‘Frozen’-film, en werpt een blik op het moment waarop Olaf tot leven komt. Wat gebeurde er voor hij prinses Anna tegen het lijf liep in de bergen? Binnenkort komen we erachter.

‘Ferdinand’ - vanaf 30 oktober

Mooie levenslessen voor de kleinsten in huis: ‘Ferdinand’ verhaal over een stier die per vergissing wordt aangezien voor een agressief monster. Hij wordt naar een trainingskamp gestuurd, maar het liefst van al wil hij weer naar huis, naar de boerderij. Onderweg maakt hij veel vrienden en blijft hij trouw aan zijn vredige persoonlijkheid. Zelfs wanneer hij in de arena belandt met een matador, weigert hij om te vechten. Als dat maar goedkomt!

‘Clouds’ - vanaf 16 oktober

De film ‘Clouds’, een originele productie voor Disney+, is eens wat anders dan een nieuwe tekenfilm. Het waargebeurde verhaal gaat over Zach Sobiech, een 18-jarige die lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker. Wanneer hij te horen krijgt dat hij niet lang meer te leven heeft, trekt hij erop uit met zijn beste vriendin, Sammy. Samen proberen ze zijn grote droom nog waar te maken voor het te laat is: een succesvolle muziekcarrière uitbouwen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

‘The Mandalorian’, seizoen 2 - vanaf 30 oktober

Daar is baby Yoda weer! De populaire ‘Star Wars’-serie keert vanaf 30 oktober terug op Disney+. In het tweede seizoen keren zetten The Child en The Madalorian hun reis door het sterrenstelsel verder. En goed nieuws voor fans: er is ook al een derde seizoen in de maak.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.