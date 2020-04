Van verborgen boodschappen in reclame tot ongelukkige versprekingen: dit zijn de meest opmerkelijke theorieën over ‘De Mol’ Bram De Brabander

26 april 2020

10u00 0 TV Is de mol dit jaar opnieuw een vrouw? Bankbediende Jolien (25) wordt in polls namelijk het meest genoemd als potentiële saboteur van deze editie. Of wordt het toch studente Alina (20) of advocaat Bart (43), die de groepspot al vanaf aflevering één duizenden euro’s in het rood liet gaan? Zondagavond volgt eindelijk de onthulling. Op sociale media doen intussen de wildste theorieën de ronde over hoe je de mol kan ontmaskeren.

Volgens deze theorieën is Alina de mol

Een van de theorieën die naar Alina verwijst, is die van de letters van de thema’s van de verschillende afleveringen. Als je bij aflevering 1 letter 1 neemt, bij aflevering 2 letter 2, enzovoort, kom je tot de naam Alina plus het woord ‘mol’. Voorlopig ontbreekt de laatste m, maar de finale moet dan ook nog uitgezonden worden.

Tipje naar "de mol" Alina? 🤔 #demol

Tijdens de aflevering van afgelopen zondag hielden veel kijkers Alina ook extra in de gaten tijdens haar winkelbezoek met Christian. De twee hadden de opdracht gekregen om enkele voorwerpen te stelen, maar mochten niet betrapt worden. Toch wou Alina tot drie keer de toe de supermarkt binnenstappen en zo een extra risico nemen. Bovendien kwam ze de eerste keer naar buiten met voorwerpen die amper geld opbrachten. Een mollenstreek, volgens veel twitteraars.

Twee afleveringen begonnen ook met een vrouwenstem die in het Grieks een verhaal vertelde, een stem die volgens oplettende kijkers wel heel hard leek op die van Alina.

Ik bekeek het begin van aflevering 3 nog eens terug en er viel mij iets op... De intro van aflevering 3 wordt volgens mij ingesproken door Alina (al dan niet beetje vervorming van de stem) zoals Elisabet het nummer ready or not inzong vorig jaar. Kan dit een tip zijn? 🤷‍♀️ #demol

Ook de Facebookpagina Mollengroep gooide een opmerkelijke tip op sociale media. Tijdens een van de voorbije afleveringen was Willy Sommers op bezoek. En die zong volgens de speurders niet zomaar z’n grote hit ‘Laat de zon in je hart’. De zon staat namelijk prominent op de vlag van Kazachstan. En laat dat nu net het geboorteland zijn van Alina.

En dan zijn er nog de knipperende ogen van Alina in het beeld waarmee het programma ‘Café De Mol’ afsluit. “Zij is de enige die dat doet omdat ze de mol is”, klinkt het op sociale media.

ALINA IS DE MOL!!! Zij knippert als enige in de "reclame" voor #demol

Alina is bovendien ook simpelweg de kandidate die dit seizoen het minste geld verzameld heeft voor de groepspot, als je het geld dat Bart in het begin inzette voor een vrijstelling, niet meerekent tenminste. En da’s natuurlijk nog altijd het doel van de mol.

Ook de zoekresultaten in Google wijzen Alina aan als saboteur. De zoekmachine onderzocht namelijk wie surfend Vlaanderen het meest verdenkt. En daaruit blijkt dat Alina de hoofdverdachte is. Zij heeft een gewogen gemiddelde van 12, tegenover 8 voor Jolien en 4 voor Bart. Vlaanderen heeft de advocaat dus het minst op z'n radar. Zeker sinds de voorlaatste aflevering domineert Alina de zoekresultaten.

Andere tips lijken dan iets te vergezocht. “Wie zag ook de reclamespotjes van Al(l)ine procap en (Farm)aline tussen het programma door?”, tweette een fan bijvoorbeeld.

Volgens deze theorieën is Jolien de mol

Uit onze poll die we eerder deze week lanceerden, komt Jolien naar voren als hoofdverdachte. 45% van onze lezers duidt de bankbediende aan als saboteur. Bart en Alina halen respectievelijk 29 en 26% van de stemmen.

Volgens een oplettende kijker heeft Jolien zich zelfs in de eerste aflevering al verraden als mol. Ze leek daar de naam van medekandidaat Gilles al te kennen nog vooraleer hij die zelf had gedeeld met de groep.

Ben ik echt de enige die denkt dat Jolien zich als mol heeft verraden in aflevering 1 door de naam 'Gilles' te zeggen nog voor Gilles zijn naam had gezegd? JOLIEN IS DE MOL! 'K zeg het van minuut 1 @opVIER #demol

Tijdens de aflevering van voorbije zondag was het volgens fans ook wel heel toevallig dat Jolien het gebakje met look koos waardoor ze de andere kandidaten vragen mocht stellen. Ze gebruikte daarbij de zin “Ik stel hier de vragen”, exact dezelfde woorden die de mol eerder gebruikte.

Ook een uitspraak van presentator Gilles De Coster, wijst in de richting van Jolien volgens Twitter. “Twee maal zegt Gilles dat Jolien de eerste is die zeker is van de finale. Neen, de mol is als eerste zeker van de finale. Tenzij Jolien zelf de mol is”, klinkt het.

En dan is er die mysterieuze stoel met drie gaten, waar Jolien altijd gaat op zitten, behalve tijdens de laatste aflevering toen ze een vrijstelling had. “Die gaten kunnen verwijzen naar braille, die een blinde mol nodig heeft om te kunnen lezen”, klinkt het op fora.

Tenslotte stelden nogal wat kijkers tijdens de voorbije aflevering een ‘foutje’ vast in de ondertiteling. Toen Gilles De Coster op het einde aan afvaller Christian vroeg “Nog een boodschap voor de mol?”, hebben velen gehoord dat hij antwoordde “Dat ze goed bezig is.” Op het scherm verscheen even wel “Dat hij goed bezig is”. Probeerden de programmamakers zo de verspreking van Christian te verdoezelen? Of is de mol toch een man?

Volgens deze theorieën is Bart de mol

Veel kijkers vonden het verdacht dat Bart in de eerste aflevering geblinddoekt opmerkt dat hij denkt dat Christian “een lange” is. Nochtans kijkt hij naar beneden als hij de jongeman aanspreekt. Wist Bart op voorhand al hoe groot Christian was?

En dan is er natuurlijk die 10.200 euro die Bart in de eerste aflevering over had voor een vrijstelling. Hierdoor ging het saldo van de groepspot meteen al diep in het rood. Zou de mol zo opzichtig te werk zijn gegaan?

Er was dit seizoen ook veel te doen over het Griekse alfabet en dan vooral alpha en omega. Bart was de allereerste kandidaat die te zien was dit seizoen en dat wil volgens sommige kijkers zeggen dat hij de alpha is. Bovendien is in de trailer voor de finale te zien hoe hij op een stoel met de letter omega gaat zitten. Maakt hij zo de cirkel rond?

Eens terug gekeken naar de trailer...kijk naar de stoel, het Omega teken verschijnt heel kort in beeld...de stoel waar Bart op zit tijdens de finale 🤔 #demol

Nog verdacht volgens onze lezers: het gedrag van Bart in de eetopdracht met Dorien. “Hij spoorde haar aan om veel te drinken en deed alsof hij de gsm niet hoorde waarmee de andere kandidaten hen probeerden te bereiken”, schrijft iemand.

Volgens enkele kijkers ging Bart ook opvallend aan het mollen in de opdracht met de koffertjes op de trein. “Een advocaat die niet kan rekenen...”, constateert een mollenjager wanneer Bart op zoek gaat naar de code van een cijferslot. 108 x 3 is inderdaad geen 327. Een mollenstreek?

Bart heeft zich nu definitief verraden als #demol.

We willen veel geloven, maar een advocaat die niet kan rekenen, dat is er echt wel over 😀

Welke mollenjagers het bij het rechte eind hebben, zien we zondagavond. De finale van ‘De Mol’ start om 19u55 op VIER.

