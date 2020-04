Van tiara’s naar een moeder achter tralies: zo gaat het vandaag met Honey Boo Boo MVO

01 april 2020

18u00 0 TV Klaar of niet, ‘Here Comes Honey Boo Boo’. In de zomer van 2012 werd het mollige kleine meisje met de straffe uitspraken plots een wereldfenomeen dankzij ‘Toddlers & Tiara’s’. Of je haar nu schattig vond of afstotelijk, iedereen had wel een mening over Alana Thompson, zoals ze echt heette. En dan vooral over haar moeder, ‘mama June’, die niet bepaald een gezonde levensstijl - op zowel fysiek als mentaal vlak - had uitgekozen voor haar dochter. Vandaag gaat het dan ook allesbehalve goed met de vrouw, die binnenkort hoogstwaarschijnlijk achter de tralies zal verdwijnen... tot grote vreugde van haar familie.

Zo gek kan je het niet verzinnen. Voor we massaal keken naar de gekke fratsen in de Netflix-documentaire ‘Tiger King’, richtten we ons ramptoerisme op een kleuter genaamd Honey Boo Boo. Zij werd bekend dankzij het al even schrijnende programma ‘Toddlers & Tiaras’, waarin moeders hun kinderen het hele land doorsleepten om mee te doen aan zogenaamde mini-missverkiezingen. Met haar rake uitspraken en charismatische persoonlijkheid werd Alana, die door haar moeder ‘Honey Boo Boo’ gedoopt werd, al snel populair genoeg om haar eigen show aangeboden te krijgen. Zo kwam het dat een zesjarige in een oogwenk de meest populaire realityster ter wereld was - move over, Kim Kardashian - maar misschien niet om de juiste redenen.

Om ons geheugen nog eens op te frissen, dit was de aanleiding voor haar grote doorbraak:

De show liep als een trein van 2012 tot 2014. Het publiek lachte wanneer het brutale meisje zichzelf ‘sassy’ noemde en huiverde wanneer het zag dat mama June haar spekvet uit de pan voederde. Ook Alana’s zussen, Lauryn ‘Pumpkin’ Shannon en Anna Shannon, kregen veel aandacht. Zo kregen we onder andere te zien hoe de meisjes ‘s nachts samen uit het raam van hun slaapkamer klommen omdat ze ‘honger hadden’. Uiteindelijk belandde het minderjarige groepje in het midden van een nachtwinkel, om daarna netjes - zonder dat mama June ook maar iets doorhad - weer door het raam naar binnen te kruipen. Met de nodige snacks en frisdrank, natuurlijk.

Er was ook plaats voor mama June’s toenmalige echtgenoot, Mike Thompson - die uiteraard zijn eigen koosnaampje had: Sugar Bear. Een eerder bedeesde man die het allemaal maar liet gebeuren.

‘From not to hot’

Maar ook toen ze ouder werd bleef Boo Boo een fenomeen. Al verschoof de aandacht op dat moment wel een beetje naar haar moeder. Dankzij het geld dat de show opbracht en de nieuwe levensstijl die daarbij hoorde, vond mama June de tijd en de middelen om aan zichzelf te werken. Ze verloor een spectaculaire 40 kilogram, mede dankzij een maagring, waardoor ze haast onherkenbaar was. En dat leverde haar in 2017 een eigen programma op: ‘Mama June: From Not to Hot’. Daar kwam niet alleen haar metamorfose in naar boven, maar ook het verdere verloop van haar gezinsleven. Ook de kinderen stonden dus nog steeds op de voorgrond.

“We zijn heel dankbaar voor ons succes”, legt dochter Lauryn uit. “Mensen noemen ons soms ondankbaar, omdat we klagen over alle aandacht. Maar mensen snappen niet dat we nog heel jong waren toen de show begon, en dat we hier nooit om gevraagd hebben. We beseffen wel hoe goed het programma voor ons is geweest. Vroeger woonden we in een kleine trailer, vandaag hebben we een huis. Vroeger moesten we meer moeite doen dan nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daar hoeven we ons nu ook geen zorgen meer over te maken.”

Scheiding

Het wordt echter steeds duidelijker dat mama June vanaf haar hoge piek afstrompelt op een diep dal. Eentje dat de familie nooit meer te boven zal komen. Het begon allemaal toen haar huwelijk met ‘Sugar Bear’ op de klippen liep in 2014. June besloot hem te verlaten en liep recht in de armen van ene Geno Doak. Geno is al lange tijd een bekende bij de politie, onder meer vanwege druggebruik. Zo komt het dat ook mama June (vandaag 40) verslaafd raakte aan verboden substanties.

Contact met Alana of de rest van haar kinderen heeft ze intussen niet meer. “Het gaat moeilijk met mama”, knikte Alana in een recent interview. “Vanwege haar vele problemen.”

Die werden nog een pak groter toen ze vorig jaar in maart werd gearresteerd voor drugsbezit. “Ze kon toen een langere gevangenisstraf voorkomen, al moesten ze wel voor de rechtbank verschijnen in september”, gaat Alana verder. “Maar het is een kwestie van tijd voor ze weer wordt aangehouden.” June moest dan wel geen tijd achter de tralies doorbrengen, maar haar voogdij over Alana raakte ze wél kwijt. De rechter vond het namelijk geen goed idee dat zij nog langer verantwoordelijk zou zijn voor het welzijn van een minderjarige.

(Mama June en Geno)

Voogdijstrijd

Wie absoluut niet kon lachen om die arrestatie, was Mike Thompson (vandaag 48). Op dat moment waren ‘Sugar Bear’ en mama June namelijk nog steeds verwikkeld in een heuse vechtscheiding om de voogdij van de kinderen. “Mike was razend toen hij hoorde dat June was opgepakt”, zegt een insider. “Hij wil niet dat zijn kinderen worden blootgesteld aan zulk gedrag, dus hij vindt dat het nu aan hem is om voor hen te zorgen.”

Alana is vandaag immers nog maar 14 en heeft een wettelijke voogd nodig. Op dit moment is dat haar oudere zus Laury (20), omdat zij daarvoor toestemming kreeg van de rechter. Mike is echter hertrouwd met een vrouw genaamd Jennifer Lamb Thompson, en beweert dat hij beter geschikt is om een stabiele omgeving voor zijn kroost te voorzien. “Het gaat goed met ons, sinds het laatste seizoen van de show is uitgezonden is er veel veranderd. We hebben een fijne thuis.” Maar hij lijkt vrede te hebben met de huidige situatie, zo lang de voogdij maar niet opnieuw naar June gaat.

Onherkenbaar

De kinderen lijken alvast zijn kant te kiezen in de vete. Zeker ‘Boo Boo’ Alana, die we in tranen zien uitbarsten in de nieuwste trailer voor ‘From Not to Hot’ - want oh ja, ondanks alles loopt hun show nog altijd. Het nieuwe seizoen begint deze week alweer op de Amerikaanse zender WE. De titel werd voor de gelegenheid wel veranderd naar ‘Family Crisis’. “Ik herken haar gewoon niet meer”, zegt ze over mama June. “Ik weet niet meer wie ze is.”

“Liever wel naar gevangenis”

Haar zus Lauryn gaat nog een stapje verder: “Ik hoop dat ze naar de gevangenis moeten, mama en Geno. Dat hopen we eigenlijk allemaal. Ze zijn zo gewend geraakt aan hun beroemdheid dat ze denken dat ze met alles kunnen wegkomen. Dat idee zou ik graag de wereld uit helpen. Misschien dat ze dan haar lesje wél leert. Als ze vastzit mag ze Geno trouwens niet zien, en wij denken dat dat de enige oplossing is. Met een beetje geluk kan ze in de gevangenis haar leven weer op de rails zetten.”

June ziet het grote probleem echter niet. “Ik heb inderdaad geen contact meer met mijn kinderen”, zei ze recent nog aan een Amerikaans magazine. “Maar ik hoop dat daar snel verandering in komt. Ik weet dat ik verre van perfect ben, maar wie is dat wel?”

Eind goed al goed? Wat er ook gebeurt met haar ouders: Alana kan nog levenslang munt slaan uit haar ‘Honey Boo Boo’-franchise. Ze heeft nog steeds een half miljoen volgers op Instagram, en mag zich dus een rasechte infuencer noemen. Binnen vier jaar is ze meerderjarig en mag ze zelf beslissen over waar ze woont en wie ze al dan niet wil zien. Tegen die tijd zou ze met gemak genoeg geld bij elkaar kunnen sprokkelen om haar eigen, mooie optrekje te kopen. Want ja, tegen die tijd krijgt ze ook zelfbeschikking over haar financiën. Hoewel er op familievlak dus nog veel moet verbeteren, hoeft ze zich over de rest van haar toekomst weinig zorgen te maken.

