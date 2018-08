Van 'The X-files' naar Downing Street: krijgt Gillian Anderson een rol in 'The Crown'? TK

24 augustus 2018

13u53

Bron: ANP 0 TV X-Files-ster Gillian Anderson is in gesprek om de Britse premier Margaret Thatcher in het volgende seizoen van 'The Crown' te spelen. Dat meldt de Daily Mail.

De interesse van Anderson is niet verwonderlijk; ze heeft een relatie met scenarioschrijver Peter Morgan van de Netflix-serie. Morgan liet onlangs nog weten dat hij het wel ziet zitten om met Gillian samen te werken. "We werkten samen aan 'The Last King Of Scotland'," zei hij. "Ik zou weer met haar samenwerken."

Momenteel wordt het derde seizoen van het Netflix-drama opgenomen. Olivia Colman heeft de rol van koningin Elizabeth II overgenomen van Claire Foye.

Tobias Menzies vertolkt de rol van prins Filip en Helena Bonham Carter speelt prinses Margaret, de overleden zus van de koningin.