Van social distancing gesproken: nieuwe Netflix-hype 'Too Hot to Handle' geeft boetes aan singles die verleiding niet weerstaan

21 april 2020

11u04 0 TV Heb je al ontwenningsverschijnselen van ‘Love is Blind’ of ben je nog op zoek naar iets even dramatisch als ‘Love Island’ of ‘Temptation Island’? Zoek dan niet verder, want met ‘Too Hot to Handle’ werpt Netflix Heb je al ontwenningsverschijnselen van ‘Love is Blind’ of ben je nog op zoek naar iets even dramatisch als ‘Love Island’ of ‘Temptation Island’? Zoek dan niet verder, want met ‘Too Hot to Handle’ werpt Netflix een nieuwe guilty pleasure in de strijd . De opzet is even stout als simpel: 10 aantrekkelijke singles worden op een exotisch eiland gedropt, waar ze een geldprijs van 100.000 dollar (ruim 92.000 euro) kunnen winnen. De enige voorwaarde is alleen dat er van intiem fysiek contact geen sprake mag zijn.



Wat gebeurt er als je 10 jonge en aantrekkelijke singles dropt in een afgelegen villa op een exotisch eiland? Vliegen ze elkaar in de haren of slaat de vonk toch over? Je komt het te weten in Love is Blind’, de realityreeks die vanaf nu te bekijken is op Netflix. In tegenstelling tot heel wat andere programma’s binnen het genre is er evenwel één groot verschil: waar het bij ‘Temptation Island’ net de bedoeling is dat deelnemers zich laten versieren, wordt bij ‘Too Hot to Handle’ geheelonthouding verwacht van de singles, die zo een prijzenpot van 100.000 dollar kunnen winnen.

De open bar in het resort gaat - hoe kan het ook anders - met de hoofdrol lopen. Alcohol doet nu eenmaal de grenzen vervagen, en dat is ook bij ‘Too Hot to Handle’ niet anders. En wie toch over de schreef gaat, zal dat geweten hebben. Want wie betrapt worden op zoenen, seks of zelfbevrediging krijgt een zware ‘seksboete’ en ziet zo meteen een hoop geld verdwijnen uit de pot. Op een kus staat bijna 3.000 euro boete, orale seks kost je ruim 5.500 euro, en voor een stomende vrijpartij zal je liefst 18.450 euro moeten neertellen.

‘Een koopje!’

De makers van de reeks, Viki Kolar en Jonno Richards, verdedigen hun aanpak. “Een bedrag van 18.450 euro voor seks vonden we hoog genoeg”, leggen ze uit aan entertainmentsite The Wrap. “Maar we hebben vooral veel gediscussieerd over de dingen die daaronder zaten. Uiteindelijk kwamen we uit op 5.500 euro voor orale handelingen, al denk ik eigenlijk dat dat een koopje is.” Zijn collega treedt hem bij: “We hebben heel veel gedebatteerd. Het waren echt gesprekken waarvan je niet had gedacht dat je ze ooit zou hebben.”

Zowel Jonno als Viki benadrukken dat er geen enkel plan was voor wat er precies zou gebeuren tijdens de opnames. Tijdens hun verblijf zitten de singles wekenlang in een bubbel en de makers laten hen volledig vrij en grijpen enkel in als er iets grondig fout zou lopen. “We hebben geprobeerd het programma te laten aansluiten bij wat er werkelijk gebeurde”, zegt Jonno. “We wilden niet dat het met eliminaties of momenten zouden zijn waarop er plots nieuwe singles arriveren. We wilden de twists en wendingen weergeven zoals ze waren, wij reageerden enkel op wat er gebeurde.”

‘Too Hot to Handle’ staat momenteel op nummer 1 in de Netflix-toptien in ons land. De realityreeks wordt gevolgd door ‘The Last Dance’ en ‘La casa de papel’.

