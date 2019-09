Van selfies heeft Wim Opbrouck koek gegeten: het beste uit de eerste aflevering van ‘Bake Off Vlaanderen’ Redactie

04 september 2019



Bron: VIER 0 TV Het nieuwe seizoen van 'Bake Off Vlaanderen' is gestart en daar was Wim Opbrouck naar goede gewoonte weer bij. De deelnemers moesten een selfiekoek tevoorschijn toveren en van selfies had Wim duidelijk koek gegeten. Sommige bakkers hadden meer problemen met het selfie-gebeuren.

Voor de signatuuropdracht moeten de bakkers een selfiekoek maken. Een kolfje naar de hand van Wim Opbrouck, want selfies maken is toevallig één van zijn specialiteiten.

Jan is een chaotische bakker. Tijdsdruk zorgt dan ook voor de nodige zenuwen.

Lorentia is gek van Kerstmis. Haar selfiekoek is dan ook in het thema van haar favoriete feestdag.