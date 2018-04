Van schoonmaker tot fenomeen: dit is de man achter Sociaal Incapabele Michiel TDS

24 april 2018

15u00

Bron: Eigen berichtgeving 173 TV Sociaal Incapabele Michiel uit ‘De Ideale Wereld’: hij haakt op geniale wijze in op de actualiteit en weet met zijn absurde humor steeds te amuseren. Z owat heel Vlaanderen is gek op het cartoonfiguurtje . Maar wie zit er juist achter het kenmerkende stemmetje? Tom Borremans (32) bracht Sociaal Incapabele Michiel tot leven.

"Eigenlijk is mijn verhaal minder spannend dan je zou denken", lacht Tom. "Want voor ik van Michiel mijn werk kon maken, was ik schoonmaker. In mijn studententijd heb ik heel wat jobs gedaan, maar poetsen vond ik het minst vervelend. Als je afstudeert als illustrator, weet je wel bijna zeker dat je een of andere rotjob moet gaan doen, want veel werk is er niet in die sector. En dat was ook mijn plan toen: nog 10 jaar deeltijds kuisen, en ondertussen blijven tekenen. Ik maakte clipjes over Michiel en zette die online."

Oma gestorven

Dat hij aan de slag kon bij Woestijnvis, was dan ook eerder een toevalstreffer. Tom zag een vacature voor grafisch vormgever, en besloot zijn kans te wagen. "Maar ik moest een test doen van 12u tot 17u, om te zien of het zou lukken mee te draaien op de redactie. Voor die test was ik een halfuur te laat met inleveren, en hij was ook helemaal niet goed. Ik heb dan maar een mailtje gestuurd om te melden dat mijn oma gestorven was. Om er meteen bij te vertellen dat ik er niets mee te maken had, want ik had er toch niet echt een band mee", grapt Tom. "In die mail stak ik ook een filmpje: 'Een dag in het leven van Tom', waarin ik voor het merendeel in mijn bed lig en Fifa speel."

Jelle De Beule en Koen De Poorter van 'De Ideale Wereld' merkten de filmpjes van Michiel op. "Zij zagen er potentieel in", zegt Tom. "Die clipjes op mijn site (waaronder ééntje waarin hij melk langs zijn neus drinkt) hebben er dus voor gezorgd dat ik toch mocht beginnen, maar dan om te schrijven voor de redactie. Zo ging de bal aan het rollen."

"In het begin was het frustrerend en stresserend bij Woestijnvis, want plots moest ik elke dag iets grappig verzinnen. Voordien zat er soms anderhalve maand tussen de sketches. Maar op de een of andere manier raak je het allemaal gewoon, en zie je ook sneller waar de grappen 'liggen'."

Altijd live

Intussen is Tom een vaste waarde bij Woestijnvis. Sociaal incapabele Michiel maakt met de regelmaat van de klok zijn intrede in 'De Ideale Wereld'. "De laatste twee seizoenen is Michiel live reporter, en de gesprekken met Otto-Jan Ham en de centrale gast zijn wel degelijk altijd live. Stresserend, maar ook leuk om te doen."

Het satirische nieuwsprogramma brengt elke week ook een aflevering van 'Debation Island': een eigen, hilarische versie van ‘Temptation Island’. En ook daar heeft Tom een groot aandeel in. "Ik maak ze samen met een collega, en spreek er de meeste stemmen van in", zegt Tom.

Lees verder onder het fragment

Liefde voor Belle Perez

Wat velen ongetwijfeld willen weten: vanwaar de fascinatie van Michiel voor Belle Perez? Is Borremans misschien zelf een superfan? "Ik heb natuurlijk niets tegen Belle, maar nee, het is niet bepaald mijn muziek", zegt hij. "Maar ik vond haar wel passen bij Michiel. Wij hebben trouwens een kerstshow gedaan bij 'DIW', waarin Belle een liedje kwam zingen. Ik heb toen met haar gepraat, en ze is echt wel sympathiek. Heel tof ook dat ze dat wou doen."

Family is not a important thing its is EVERYTING!! Groetjes, Michiel ¥Familyportriat ¥love Een foto die is geplaatst door null (@sociaalincapabelemichiel) op 06 apr 2018 om 13:57 CEST

Dronken bui

Ook de liefde voor Fristi deelt Tom niet met Michiel. "Want ik drink veel water en thee, af een toe een koffie. En in het weekend veel bier", lacht hij. "Mensen vragen dan om het stemmetje te doen. In een dronken bui kan mij dat allemaal niet schelen. Als ik nuchter ben voel ik mij daar toch ongemakkelijker bij."

"Komt dát uit uw mond?", krijgt Tom vaak te horen. "Maar het is helemaal niet moeilijk om Michiel naar boven te halen. Het is waarschijnlijk wel het meest debiele stemmetje op aarde, maar het slaat wel aan. Al moet ik ook zeggen: ik heb in het eerste leerjaar met een Michiel in de klas gezeten, en die zijn stem was ietwat gelijkaardig. Misschien heb ik het vandaar? Michiel, als je dit dus lees: bedankt, hé!"

Sufkop

Vraag is natuurlijk: is Tom ook zélf sociaal incapabel? "Ik heb toch bepaalde trekjes", zegt hij. "Het is natuurlijk niet zo extreem als bij Michiel, maar ik ben een sufkop, en ik vergeet vaak dingen. Vroeger op school viel ik altijd uit de lucht als een leerkracht mij iets vroeg."

Voorlopig denkt Borremans er trouwens nog niet aan om nieuwe personages uit te tekenen. Hij kan zijn creativiteit en humor volledig kwijt in Michiel. "Ik amuseer mij ook gewoon nog veel te hard", zegt Tom. "En ik speel altijd in op de actualiteit. Dus ik denk dat ik nog wel even kan doorgaan. Zolang Michiel blijft leven onder de mensen"

Hij móet ook niet per se op zoek naar een andere uitdaging. "Want ik kan zeker leven van mijn job bij Woestijnvis. Een geluk, want ik heb ook veel vrienden die illustrator zijn, die harder moeten werken voor hun centen. Ik werk in vast dienstverband. Vier dagen voor hen, en ook nog één dag per week voor HUMO. Ik heb mijn handen dus meer dan vol."