Van Scandinavië tot Afrika: Ketnet-reeks 'Campus 12' verkocht aan 60 landen

04 december 2019

15u03

Groot nieuws uit het Ketnet-kamp: nu het tweede seizoen van de populaire Ketnet-reeks 'Campus 12' zijn ontknoping nadert, scheert de reeks ook internationaal hoge toppen. 'Campus 12' is intussen al aan heel wat landen verkocht: van Nederland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken en Italië tot verschillende Afrikaanse landen.

“We wisten al dat ‘Campus 12' erg geliefd was bij de Ketnetters. Dat nu ook kinderen in maar liefst 60 andere landen kunnen genieten van de mysterieuze avonturen is ongelooflijk. Als Ketnet zijn we dan ook trots dat onze producties gesmaakt worden over de hele wereld”, zegt Maarten Janssen, de Netmanager van Ketnet.

Ook de cast van populaire reeks is trots. “Ongelooflijk om te horen dat ‘Campus 12' ineens in 60 landen te zien zal zijn”, klinkt het. “Twee jaar geleden begon alles voor ons in een afgelegen studio, niet wetend wat ‘Campus 12' exact zou worden. Het is enorm fijn om te beseffen dat er zoveel landen de reeks leuk vinden. Dit is voor ons en de rest van de ploeg alleen maar een motivatie om verder te gaan met wat we doen. Kunnen er nog eens 60 landen bij?”

‘Campus 12' is een productie van Studio 100 voor Ketnet. Op 4 december brengt Campus 12 ‘Lullaby’ uit, als laatste single van het tweede seizoen. Dit nummer is een vernieuwde versie van ‘Slaapliedje’ van Samson en Gert. In het najaar van 2020 brengt Ketnet de derde jaargang van ‘Campus 12'.