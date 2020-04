Van Ranst vereeuwigd als stripfiguur uit lievelingsboek FT

07 april 2020

00u00 0 TV Net als Jommeke is Marc Van Ranst een superheld. Toch voor Milo Van Ranst, de 11-jarige zoon van. Hij las maandagavond een vertederende brief voor aan zijn vader, aan boord van de Evanna, de boot van Gert Verhulst.

"Ik hoop dat je snel het virus kan verslaan, dan kunnen we weer gezellig samen leuke boeken lezen 's avonds." Eén van die boeken is misschien wel 'De Straalvogel'. "Ik leerde lezen met Jommeke en dat boek heb ik zonder enige twijfel écht kapotgelezen", zei de viroloog. "Ik wilde ook uitvinder worden." Zo gezegd, zo gedaan: Van Ranst is nu vereeuwigd in een actuele striptekening, gemaakt door de opvolger van Jef Nys, Philippe Delzenne. "Je kon me geen groter plezier doen. En dat meen ik echt."



