Van "Guido zit levend in de kist" tot "Hebben ze het verkeerde lijk opgegraven?": 'Familie'-fans speculeren erop los

00u07 0 Medialaan Peter gelooft zijn ogen niet. TV De dood van Guido Van den Bossche blijft de gemoederen beroeren. Als hij in 1999 werd gecremeerd, hoe kan zijn doodskist dan worden opgegraven. En: waarom staat er 2000 als sterfjaar op de zerk?

De ontknoping is pas voor de dubbele aflevering van vrijdag, maar trouwe 'Familie'-fans menen het raadsel nu al te ontrafelen. Het gonst van de theorieën op sociale media. Dit zijn de leukste.

Wat is er mis met de doodskist van Guido? Ontdek het morgen in de dubbelaflevering van #vtmfamilie! Een foto die is geplaatst door null (@vtmfamilie) op 04 jan 2018 om 20:43 CET

"De kist is leeg, Guido leeft"

Daar zijn de meesten het over eens. Hoe is dat zo in zijn werk gegaan? Is Guido nooit dood geweest?

"Er is geen lijk", klinkt het. En ook: "Misschien ligt er in zijn doodskist een briefje met erop ik LEEF NOG... Ofwel is hij gecremeerd."

"Is die nog altijd in Malta?"

"De grootste fout ooit van VTM: Guido is zogezegd dood en werd in ’t verleden gecremeerd. Hoe kan hij dan in een kist liggen?"

"Kist is leeg, Guido is tot leven gekomen." Nee, denkt een andere 'Familie'-fan: "ZOWIEZO is de Guido NOOIT dood geweest."

"Guido ligt in de kist"

Sommigen gaan een stapje verder en verdenken Guido ervan op zijn Bobby Ewings plots weer tot leven te zijn gekomen. Eén iemand vermoedt zelfs dat hij - 18 jaar na de teraardebestelling - alsnog levend in de kist zit.

"Hoezo kan hij nog leven als hij al zo lang in da graf ligt?" vraagt een kijker zich af.

"Ze hebben het verkeerde lijk opgegraven"

"Hij was toch gecremeerd, dus hoe kan hij dan begraven zijn? Of ze zullen de foute hebben opgegraven. Kan ook, denk ik."

"Anna en Veronique zitten mee in het complot"

Wisten Guido's moeder en dochter dat er iets niet pluis is met zijn kist? Speelt er echt een erfeniskwestie of is er iets anders aan de hand? Anna's uitspraken zaaien in alle geval verwarring. Veronique wou niet dat haar vader werd opgegraven, en dat maakt haar verdacht bij de kijkers.

VTM Weet moeder Anna meer?

"Als ge de reclame bekijkt, ziet ge Anna zeggen: "Uw vader leeft"..."

"Ze liegen en zeggen dat hij gecremeerd is... maar hij leeft nog."

"Zoiets vergeet je toch niet van je pa?"

"Deze keer hebben ze bij 'Familie' een grote flater begaan", klinkt het ook. "Peter en Veronique willen niet dat hun pa opgegraven wordt, maar weten zij dan niet meer dat hij gecremeerd is? Ik weet het nog, zoiets vergeet je toch niet van je pa? Trouwens, het stond zwart op wit op de overlijdensbrief..." De kijkster besluit als volgt:

"Steek Jan in die kist"

En tot slot, een 'lumineuze' idee van Mike. "Als Jan sterft, kunnen ze hem in de doodskist van Guido steken. Die is toch leeg en klaar voor gebruik." Tja, afwachten en kijken is de boodschap.

