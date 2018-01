Van 'Pussy Magnet' tot 'Pornstar': dit zijn de gekste tattoos op Temptation Island JOBG

10u46 1 RV Temptation Island - de tattoos van Tim TV Jawel, u ziet het goed. Deze absurde tattoos sieren de onderbuik van Tim (30), die met vriendin Deborah (25) aan 'Temptation Island' deelneemt. Of hij zijn wederhelft trouw kan blijven met deze alter ego's zien we vanaf 1 februari op VIJF.

Een prooi op 'Temptation Island' zonder tattoos: no way, dat is bijna 'uit den boze' zelfs. Maar seizoen na seizoen merken we dat de vereeuwigde lichaamsschilderijen steeds grappiger, zotter en vooral absurder worden. In het nieuwe seizoen, waarvoor we nog veertien keer moeten slapen - het aftellen kan eindelijk beginnen - spant Tim uit Aalst nu toch al wel de kroon.

VIJF Tim neemt met zijn vriendin Deborah deel

Op bovenstaande foto zien we een glimp van zijn onschuldige tattoos op zijn rechterarm. Maar wees dus gewaarschuwd: eens hij zijn T-shirt uitzwiert, verschijnen de woorden 'Pussy Magnet', 'Yolo' en 'Pornstar'. Die laatste tattoo zou Tim ondertussen zelfs laten bijwerken hebben naar een grote pijl.

Tim is lang niet de enige met extreem opvallende tattoos. Als we even het Temptation-archief induiken, botsen we al snel op verleidster Saartje Polomé - het 'beste vriendinnetje' van Herbert, remember? - uit vorig seizoen. Zij liet op haar 16de al ‘Don’t Stop’ vereeuwigen op haar venusheuvel. Na haar deelname aan Temptation Island kwamen daar twee pistolen bij, zodat niemand haar zou nadoen...

Mozkito Saartje Polomé

Henk Deleu De fameuze don't stop wordt verfraaid met pistolen...

En nog verder in dat archief komen we Jill - ik krijg altijd wat ik wil - Huygens tegen.

kos Jill Huygens

Deze Kempische verleidster had een grote verzameling schilderijen op haar lichaam, waaronder een engel die met pistool een andere vrouw wil doodschieten, op haar bil. Onder het motto 'don't mess with me'. Ondertussen heeft Jill die opvallende tattoo wel laten verwijderen om een nieuwe start te maken. Zo stampte ze haar eigen schoonheidssalon uit de grond.

Instagram/Jill Huygens

Benieuwd of die anderen ook nog spijt gaan krijgen...

Temptation Island - vanaf 1 februari elke donderdag om 20.35 uur bij VIJF.