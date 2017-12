Van overgewicht naar spierbundel: dit is de eerste verleider van 'Temptation Island' TDS

Bron: Eigen berichtgeving 0 FB/INSTA TV De eerste mannelijke verleider van het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' is bekend. Het gaat om de 25-jarige Tijs Luyten uit Laakdal. Één ding valt nu al op: Tijs is een spierbundel, maar ging een aantal jaar geleden nog met een heel ander lichaam door het leven.

Het nieuwste seizoen van 'Temptation Island' komt steeds dichterbij. Vanaf februari kan je op zender VIJF terecht voor de nodige Temtation-drama's, schandalen en intriges. En daar zit Tijs Luyten vast en zeker voor iets tussen...

Wie de foto's van Tijs bekijkt, ziet ook meteen waarom hij de ideale verleider zal zijn op het paradijselijk eiland. Hij houdt van feesten en spendeert uren in de fitness. Hoewel dat ooit wel even anders was, want vijf jaar geleden kampte Tijs nog met flink wat overgewicht. Hij liet in 2012 een gastric bypass uitvoeren, wat voor een keerpunt heeft gezorgd in zijn leven. Hij viel verder af met een gezonder eetpatroon, meer beweging, en stopte ook met zijn druggebruik.

Op reis... naar Thailand

Op de sociale media lijkt de spierbundel ook zelf te hinten naar zijn deelname aan 'Temptation Island'. Tijs is heel actief is op de sociale media, maar dook tussen 7 september en 6 oktober compleet onder de (online) radar. Net in de periode dat ‘Temptation Island’ werd opgenomen. Hmmm.

Tijs postte toen ook een status die een en ander prijsgeeft: op 2 september schreef hij op Facebook dat hij er drie weken tussenuit ging. Inderdaad, net zo lang als de koppels die deelnemen aan het programma van elkaar gescheiden worden en de beproevingen moeten doorstaan. Dat hij bovendien ook net naar Thailand is gereisd, spreekt boekdelen.

Nog een teken aan de wand: de namen Yana en Billy duiken steevast op tussen de volgers en vrienden van Luyten. Yana en Billy wie? De twee vrouwelijke vrijgezellen die eerder al werden gelekt. Bovendien reageren ze ook met de regelmaat van een klok op zijn foto’s.

Maar hoeveel aanwijzingen er ook al mogen zijn dat Tijs straks 'Temptation Island' mee onveilig maakt, toch houdt televisiezender Vijf (voorlopig?) de lippen stijf op elkaar. En ook Tijs zelf lost geen informatie over zijn deelname. Al zijn onze bronnen zeker: "Tijs zal 100% zeker te zien zijn in 'Temptation Island", klinkt het.

