Van ‘no kissing, no fucking’ tot ‘drank is den duvel’: bekijk alle ‘Temptation’-hoogtepunten BDB

28 januari 2020

In afwachting van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’, dat in februari start op VIJF, lanceerde de zender een compilatie met de beste momenten uit de vorige seizoenen. Op de tonen van het nummer ‘We Didn’t Start The Fire’ van Billy Joel kunnen we nog eens genieten van alle memorabele quotes die de realityreeks al opgeleverd heeft. Herinner je je het ‘libidos’ van Frederik nog? De pittige ruzie tussen Björn en Bianca? En de straffe uitspraken van ‘talk to the hand’ Gringo? Ongetwijfeld komen de herinneringen weer naar boven bij het bekijken van bovenstaande beelden.